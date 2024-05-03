Чиновник из России пожаловался на одежду c изображениями солисток "Тату"

2 мая глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин опубликовал пост в своем Telegram-канале, что в ЦУМе продается одежда c изображениями солисток группы "Тату" Юли Волковой и Лены Катиной, сообщает Zakon.kz.

Эти изображения Бородин посчитал "откровенной пропагандой нетрадиционных отношений". Он пообещал добиться снятия товаров с продажи и привлечения магазина к ответственности.

Представители ЦУМа пока не прокомментировали ситуацию, но на официальном сайте магазина уже нет моделей с "Тату". Ранее они продавались по цене от 76 тыс. рублей. В тенге это чуть больше 370 тыс.

Фото: Telegram/Виталий Бородин

Ночью 3 мая чиновник выпустил дополнительную публикацию о том, что руководство ЦУМа оперативно отреагировало на его пост и с сайта быстро убрали соответствующую одежду, поскольку ожидается проверка контролирующих органов.

"Но видеоосмотр сайта мы сделали и скрины, соответственно, тоже есть. Если факт пропаганды подтвердится, то работу интернет-магазина ЦУМа могут приостановить на 90 суток", – пишет Бородин.

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