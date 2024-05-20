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Гибель президента Ирана: что будет дальше

Гибель президент Ирана, что дальше, кто будет править Ираном, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 10:46 Фото: wikimedia
Специфика Ирана в том, что президент там является вторым по рангу должностным лицом после Верховного руководителя, от которого президент обязан получить официальное одобрение, прежде чем быть приведенным к присяге парламентом, сообщает Zakon.kz.

Президент исполняет указы и подотчетен Верховному руководителю, который выполняет функции главы государства, пишет МК. То есть, президент Ирана не имеет полного контроля над правительством, которое, в конечном счете, находится под непосредственным руководством Верховного лидера. Президент выполняет функции исполнителя указов и пожеланий Верховного лидера, включая подписание договоров с зарубежными странами и международными организациями, а также управление национальным планированием, бюджетом и государственными вопросами занятости.

Президент также назначает министров с одобрения парламента, а также Верховного руководителя, который может уволить или восстановить в должности любого из министров и вице-президентов в любое время, независимо от решения президента или парламента.

Кроме того, Верховный лидер также непосредственно выбирает министров обороны, разведки, иностранных дел и внутренних дел, а также некоторых других министерств, например, Министерства науки.

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Сейчас Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи. Он правит более 30 лет.

В том случае, если президент не может продолжать руководить страной, первый вице-президент вступает в должность до избрания нового президента.

После гибели Ибрахима Раиси его обязанности переходят к первому вице-президенту Ирана 68-летнему Мохаммаду Мохберу. Он будет временно исполняющим обязанности (если это будет одобрено Верховным лидером аятоллой Али Хаменеи). Также будет сформирован комитет в составе временного президента, спикера парламента и главы судебной власти, чтобы принять необходимые меры для организации выборов нового президента страны. Они должны быть назначены в течение 50 дней.

Перед выборами кандидаты в президенты должны быть одобрены советом стражей. Президент Ирана избирается на четырехлетний срок прямым голосованием, и ему нельзя баллотироваться более двух сроков подряд.

Отмечается, что Ибрахима Раиси многие рассматривали как вероятного сменщика аятоллы Али Хаменеи на посту Верховного руководителя.

19 мая 2024 года вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку во время возвращения из города Парсабада, где иранские официальные лица вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым принимали участие в торжественном открытии плотины Гыз-Каласы на реке Аракс.

Спасательные отряды начали поиски вертолета примерно через час после того, как стало известно о происшествии. Из-за отсутствия дорог в местности, покрытой лесами, а также неблагоприятных погодных условий, в том числе сильного тумана, поисково-спасательная операция затянулась.

Вертолет президента нашли 20 мая рядом с деревней Тавиль в 30 км от границы с Азербайджаном. Он сгорел в результате падения. Чуть позже местные СМИ сообщили о гибели всех находившихся на борту.

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