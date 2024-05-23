Три миллиона человек пришли проститься с президентом Ирана

Тело иранского президента Эбрахима Раиси, погибшего в результате крушения вертолета вместе с главой МИД Хосейном Амир Абдоллахианом и другими высокопоставленными лицами, прибыло к месту погребения, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал Al Jazeera, Раиси будет похоронен в святыне Имама Резы, восьмого из 12 имамов, почитаемых иранскими шиитами. Мавзолей находится в родном для погибшего президента городе Мешхед провинции Хорасан-Резави на северо-западе страны. Отмечается, что он станет первым высокопоставленным политиком в стране, которого похоронят в этом святилище, что является выражением чести, добавили журналисты.

Согласно информации иностранных СМИ, на похороны пришли порядка трех миллионов человек.

⚡️ إيران : ثلاثة ملايين شخص حضرو تشييع جنازة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مدينة مشهد. pic.twitter.com/ldm2qNkLDX — الشؤون العالمية (@mjrdzayr337191) May 23, 2024

Отмечается, что в церемонии похорон приняли участие представители около 60 стран. От Казахстана участие в церемонии прощания, по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаев, принял спикер Мажилиса Ерлан Кошанов.

19 мая 2024 года вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку во время возвращения из города Парсабада, где иранские официальные лица вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым принимали участие в торжественном открытии плотины Гыз-Каласы на реке Аракс.

Спасательные отряды начали поиски вертолета примерно через час после того, как стало известно о происшествии. Из-за отсутствия дорог в местности, покрытой лесами, а также неблагоприятных погодных условий, в том числе сильного тумана, поисково-спасательная операция затянулась.

Вертолет Ибрахима Раиси нашли 20 мая рядом с деревней Тавиль в 30 км от границы с Азербайджаном. Он сгорел в результате падения. Чуть позже местные СМИ сообщили о гибели всех находившихся на борту.

Выборы президента Ирана намечены на 28 июня.