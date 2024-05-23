Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Три миллиона человек пришли проститься с президентом Ирана

президент Ирана, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 21:04 Фото: X(Twitter)/@Fatemeh_Ansarii
Тело иранского президента Эбрахима Раиси, погибшего в результате крушения вертолета вместе с главой МИД Хосейном Амир Абдоллахианом и другими высокопоставленными лицами, прибыло к месту погребения, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал Al Jazeera, Раиси будет похоронен в святыне Имама Резы, восьмого из 12 имамов, почитаемых иранскими шиитами. Мавзолей находится в родном для погибшего президента городе Мешхед провинции Хорасан-Резави на северо-западе страны. Отмечается, что он станет первым высокопоставленным политиком в стране, которого похоронят в этом святилище, что является выражением чести, добавили журналисты.

Согласно информации иностранных СМИ, на похороны пришли порядка трех миллионов человек.

Отмечается, что в церемонии похорон приняли участие представители около 60 стран. От Казахстана участие в церемонии прощания, по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаев, принял спикер Мажилиса Ерлан Кошанов.

19 мая 2024 года вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку во время возвращения из города Парсабада, где иранские официальные лица вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым принимали участие в торжественном открытии плотины Гыз-Каласы на реке Аракс.

Спасательные отряды начали поиски вертолета примерно через час после того, как стало известно о происшествии. Из-за отсутствия дорог в местности, покрытой лесами, а также неблагоприятных погодных условий, в том числе сильного тумана, поисково-спасательная операция затянулась.

Вертолет Ибрахима Раиси нашли 20 мая рядом с деревней Тавиль в 30 км от границы с Азербайджаном. Он сгорел в результате падения. Чуть позже местные СМИ сообщили о гибели всех находившихся на борту.

Выборы президента Ирана намечены на 28 июня.

Читайте также

актер
Заядлого холостяка Сергея Бурунова заметили с новой девушкой
крысы в Нью-Йорке
Американцы планируют провести национальную конференцию из-за крыс в Нью-Йорке
18-летний сын Кадырова стал президентом футбольного клуба
18-летний сын Кадырова стал президентом футбольного клуба
Елена Беляева
Иран 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Дождь со снегом и похолодание вновь вернутся в Казахстан
Дождь со снегом и похолодание вновь вернутся в Казахстан
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Выпуск новой 10-тысячной купюры, как быстро нужно будет сдать старые банкноты, рассказали в Нацбанке РК
Выпуск новой 10-тысячной купюры: как быстро нужно будет сдать старые банкноты, рассказали в Нацбанке РК
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: