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Участникам группы "Би-2" и членам их семей дали гражданство Молдовы

группа, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 19:34 Фото: Instagram/b2band
Президент Молдовы Майя Санду предоставила гражданство республики некоторым участникам группы "Би-2", сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил в Telegram глава администрации президента Адриан Бэлуцел.

"Санду подписала указ о предоставлении гражданства Республики Молдова некоторым участникам группы "Би-2" и членам их семей", – написал чиновник.

Ранее сообщалось, что 25 января музыканты в полном составе провели неделю в тюрьме, их задержали после проведенных концертов. Семь музыкантов, по версии обвинения, нарушили законодательство и провели концерты без разрешения. Всех их оштрафовали, а после отправили в миграционную тюрьму, не позволив покинуть страну, как это планировали музыканты, и улететь в Израиль.

После того, как участники группы оплатили штрафы, организаторы тура признались, что совершили ошибку при оформлении виз музыкантам. Об этом команда написала в своем канале. 31 января всех участников "Би-2" выпустили из Таиланда в Израиль.

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