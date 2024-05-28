Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Израиль выдвинул свою версию гибели мирных жителей в Рафахе

Израиль выдвинул свою версию гибели мирных жителей в Рафахе, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 14:32 Фото: idf.il
Власти Израиля утверждают, что причиной гибели 50 человек в палаточном лагере беженцев под Рафахом, стало "случайное возгорание топлива", сообщает Zakon.kz.

Администрацию президента США израильская сторона уведомила, что для атаки на лагерь для перемещенных лиц в Рафахе ЦАХАЛ якобы применил высокоточный боеприпас, передает CNN со ссылкой на американского чиновника.

"Израиль сообщил администрации Байдена, что использовал высокоточный боеприпас для поражения цели в Рафахе, но из-за взрыва от удара загорелся топливный бак и возник пожар, который охватил лагерь для перемещенных палестинцев", - говорится в материале.

Также говорится, что США пока не смогли независимым способом подтвердить или опровергнуть полученные от Израиля сведения.

26 мая ЦАХАЛ нанесла удар по комплексу ХАМАС в Рафахе, в результате чего в палаточном лагере для перемещенных палестинцев начался пожар. Минздрав сектора Газа, подконтрольный палестинскому движению, заявил, что погибли не менее 50 человек. По его данным, среди жертв были по меньшей мере 12 женщин, восемь детей и трое пожилых людей, три тела не удалось опознать.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что при ударе Израиля по Рафаху была допущена "трагическая ошибка".

15 марта премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху одобрил план операции ЦАХАЛа в Рафахе на границе с Египтом. Премьер говорил, что израильская армия войдет в Рафах для ликвидации остатков ХАМАСа. 7 мая ЦАХАЛ установил контроль на КПП "Рафах" со стороны сектора Газа.

Затем Международный суд ООН потребовал от Израиля прекратить военную операцию в Рафахе.

20 мая прокурор МУС потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля и министра обороны страны Йоава Галанта. Прокурор обвинил их в причастности к истреблению жителей сектора Газа и причинению им тяжких страданий.

Израильские власти объяснили необходимость операции в Рафахе тем, что именно там укрываются четыре из шести уцелевших батальонов ХАМАС, а также содержатся израильские заложники, похищенные во время атаки группировки 7 октября.

28 мая главы МИД стран ЕС впервые обсудили возможность введения санкций против Израиля.

Читайте также

Главы МИД стран ЕС впервые обсудили возможность введения санкций против Израиля
Главы МИД стран ЕС впервые обсудили возможность введения санкций против Израиля
В Северной Корее заявили о неудачной попытке
В Северной Корее заявили о неудачной попытке запуска спутника
Финский залив
В Финский залив выпустили маленьких серых тюленей
Константин Вноровский
Израиль Палестина США Израиль и Палестина 2024 год Конфликты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
земельный участок, ИЖС, 10 соток, строительство,. дом
Бесплатные 10 соток: кто из казахстанцев получит землю в 2024 году
в Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
В Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
петиция
За рост доходов народа – новая петиция набирает обороты в РК
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: