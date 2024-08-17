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"Хезболлах" и Иран снизили боеготовность ракетных подразделений на фоне переговоров в Дохе

Иран, ракеты, Хезболлах, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2024 10:29 Фото: pixabay
Иран и формирования шиитского движения "Хезболлах" снизили уровень боеготовности ракетных подразделений на фоне переговоров в Дохе о прекращении ведения огня в секторе Газа, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты The New York Times, израильские разведслужбы сделали вывод, что "Хезболлах и Иран понизили уровень боевой готовности своих ракетных подразделений".

"Отмечается, что сейчас Израиль полагает, что возможный удар Ирана может быть нанесен позднее. При этом представители израильских властей указывают, что данные разведки постоянно меняются", – подчеркивают журналисты.

Напомним, обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после гибели в Тегеране председателя политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и ликвидации в Бейруте одного из командиров военного крыла "Хезболлах" Фуада Шокра. Иран, ХАМАС и "Хезболлах" возложили ответственность за случившееся на Израиль и заявили, что не оставят это без ответа.

15 августа 2024 года в Дохе начался новый раунд консультаций, направленных на прекращение огня в секторе Газа и освобождение заложников.

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября 2023 года. Они захватили десятки заложников и устроили резню в нескольких пограничных израильских поселениях. ЦАХАЛ вытеснила боевиков с территории Израиля, ответила мощным ударом по сектору Газа и взяла его в осаду.

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