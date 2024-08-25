Бывший работник Дурова: Арест основателя мессенджера – атака США

Бывший пресс-секретарь Павла Дурова Георгий Лобушкин заявил о том, что арест основателя мессенджера – атака США, а не Франции, сообщает Zakon.kz.

В беседе с RT он отметил, что Telegram соблюдал законы всех стран, где работает. Например, он исполнял требования санкционного законодательства.

Лобушкин также сказал, что причины произошедшего с Дуровым глубже и связаны с Соединенными Штатами.

"Поэтому обсуждать интенции французских властей, которые его арестовали, не имеет никакого смысла, потому что они вообще здесь не играют никакой роли", – сказал он.

Французские спецслужбы задержали Павла Дурова вечером в субботу, 24 августа, в парижском аэропорту Ле Бурже. Его подозревают в незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество.



Союз журналистов Казахстана обратился к властям Франции с призывом обеспечить соблюдение основных прав и свобод Павла Дурова и провести объективное расследование. В организации пояснили, что задержание основателя Telegram вызвало обеспокоенность среди всех, кто борется за свободу, демократию и принципы свободы слова.

Позже об аресте высказался министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев.

25 августа стало известно, с кем был Дуров во время задержания.