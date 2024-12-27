Росавиация о трагедии в Актау: Командир дважды пытался посадить самолет в Грозном
Фото: пресс-служба МЧС РК
Глава Росавиации Дмитрий Ядров выступил с заявлением по катастрофе в Актау, сообщает Zakon.kz.
Как пишет ТАСС со ссылкой на эксперта, Россия немедленно сообщила Казахстану и Азербайджану о своей готовности помогать в расследовании авиакатастрофы.
Основные тезисы из выступления Ядрова:
- Россия немедленно сообщила Казахстану и Азербайджану о своей готовности помогать в расследовании авиакатастрофы.
- Обстановка в районе Грозного в часы авиакатастрофы у города Актау была крайне сложной.
- В районе аэропорта Грозного объявлялся план "Ковер" из-за террористических атак украинских беспилотников.
- В районе воздушной гавани в тот день также наблюдался плотный туман и на высоте 500 м не было видимости.
- Командир самолета дважды пытался посадить его в Грозном.
- Ему предлагались другие аэропорты для посадки, но он решил идти в Актау.
25 декабря близ Актау упал самолет. На борту находились 67 пассажиров, из них пять членов экипажа.
Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана. К сожалению, никто из них не выжил.
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