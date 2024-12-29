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#Крушение самолета в Актау
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Мир

Алиев заявил о приостановке полетов из Азербайджана в 10 городов России

Алиев заявил о приостановке полетов из Азербайджана в 10 городов России, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2024 19:14 Фото: wikimedia.org
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что дал указание авиакомпаниям республики приостановить полеты в 10 городов России на неопределенный срок из-за вопросов безопасности, сообщает Zakon.kz.

В интервью телеканалу AzTV он подчеркнул, что Баку всегда рассматривает безопасность своих граждан как первоочередную задачу, из-за чего сейчас и было принято соответствующее решение.

"Мы также приостановили полеты российских авиакомпаний из трех российских городов в Азербайджан. Итак, наше воздушное сообщение с десятью городами сейчас приостановлено, и я все еще говорю, что здесь прежде всего на переднем плане находятся вопросы безопасности", – сказал Алиев.

25 декабря 2024 года близ Актау упал самолет. На борту находились 67 пассажиров, из них пять членов экипажа. Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек.

29 декабря глава Азербайджана сообщил, что окончательная версия трагедии станет известна после расшифровки черных ящиков, и подчеркнул, что самолет авиакомпании AZAL, выполнявший рейс из Баку в Грозный, получил повреждения извне, но не был сбит специально.

Между тем, азербайджанская авиакомпания после катастрофы приостановила полеты в ряд городов России.

Президент Касым-Жомарт Токаев наградил большую группу граждан Казахстана, проявивших мужество, профессионализм и гражданскую ответственность при спасении пассажиров самолета азербайджанской авиакомпании Azal.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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