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События

Крушение самолета близ Актау: все 29 пострадавших транспортированы в страны проживания

Крушение самолета близ Актау: все 29 пострадавших транспортированы в страны проживания, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 18:21 Фото: Минздрав РК
Министерство здравоохранения Казахстана 31 декабря сообщило, что все 29 пострадавших в авиакатастрофе близ Актау транспортированы силами медицинских служб в страны проживания, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, оставшиеся трое граждан Азербайджана, находившихся в течение шести дней на лечении в реанимационном отделении Мангистауской областной больницы, доставлены специальным бортом в Азербайджан.

"Один пациент отключен от механической вентиляции, вазопрессора и медикаментозной седации. У двоих других пострадавших доза вазопрессора была снижена до минимума", – говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что динамика состояния всех пациентов, поступивших после трагического происшествия, благодаря квалифицированным действиям врачей была стабилизирована, ухудшений не наблюдалось.

Также в ведомстве напомнили, что из 29 пострадавших в результате крушения пассажирского самолета близ аэропорта в Актау 27 были доставлены в Мангистаускую областную больницу, двое детей – в областную детскую больницу.

"Пациенты поступили с различными травмами, в основном с множественными повреждениями, это закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытые травмы грудной клетки, травматический шок. Для оказания первой медицинской помощи пострадавшим в течение 10 минут после крушения судна 22 бригады скорой медицинской помощи Мангистауской области и шесть бригад центра медицины катастроф были уже на месте", – говорится в пресс-релизе.

В МЗ РК отметили, что благодаря своевременной госпитализации пострадавших в стационары города Актау, квалифицированной сортировке и оказанию полной лечебно-диагностической помощи в первые критические часы, удалось сохранить жизни 29 человек.


"Министерство здравоохранения Казахстана желает всем пострадавшим в авиакатастрофе близ Актау скорейшего выздоровления и возвращения к своим близким и родным", – заключается в сообщении.

25 декабря 2024 года близ Актау упал самолет. На борту находились 67 человек, 29 из них выжили. 29 декабря Касым-Жомарт Токаев наградил большую группу граждан Казахстана, проявивших мужество и профессионализм при спасении пассажиров упавшего самолета. 30 декабря стало известно, что Казахстан направил "черные ящики" в Бразилию.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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