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С кем еще встретился президент Казахстана в Сербии

С кем еще встретился президент Казахстана в Сербии, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 19:34 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев, находящийся с официальным визитом в Белграде, провел встречу с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем. Об этом Zakon.kz 19 ноября 2024 года рассказали в пресс-службе нашего главы государства.

В ходе встречи глава государства отметил плодотворный характер состоявшихся переговоров с президентом Александром Вучичем.

"Мы высоко ценим наше давнее партнерство и многогранные связи с Сербией, основанные на крепких узах дружбы и взаимопонимания. Сегодня мы стали свидетелями подписания ряда важных межправительственных и межведомственных соглашений в таких областях, как космос, телекоммуникации, сельское хозяйство, оборонная промышленность, образование и туризм. Регулярный политический диалог и экономическое взаимодействие на различных уровнях отвечают нашим коренным интересам", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства призвал правительства Казахстана и Сербии приложить совместные усилия для качественной реализации достигнутых договоренностей, особенно в части определения нескольких крупных экономических проектов, реализация которых придаст серьезный импульс расширению двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

С кем еще встретился президент Казахстана в Сербии, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 19:34

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в данном контексте большие надежды возлагает на работу Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и Делового совета.

Президент также заверил собеседника в том, что Правительство Казахстана готово обеспечить полную поддержку сербским бизнесменам, реализующим инвестиционные проекты в нашей стране.

Милош Вучевич заявил, что в Белграде внимательно изучают опыт политических и социально-экономических реформ в Казахстане, а также в практическом ключе рассматривают возможности расширения контактов по ряду перспективных направлений

Премьер-министр подтвердил заинтересованность Сербии в увеличении товарооборота и наращивании торгово-экономического, транспортно-логистического и инвестиционного взаимодействия с Астаной.

Милош Вучевич остановился на вопросах, связанных с "зелеными" технологиями, энергопереходом, и призвал к обмену опытом в этой сфере. Кроме того, он предложил проводить на регулярной основе бизнес-форумы, а также дни Сербии в Казахстане и дни Казахстана в Сербии.

С кем еще встретился президент Казахстана в Сербии, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 19:34

Фото: akorda.kz

Ранее президенты Казахстана и Сербии провели переговоры в узком и расширенном форматах. О том, какие документы подписали Казахстан и Сербия, можете узнать по ссылке.

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Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Сербию 18 ноября 2024 года. В аэропорту Белграда главу государства встретил президент Сербии Александр Вучич. В честь визита на "Белградской башне" появился флаг Казахстана. Позднее стало известно, что Токаев удивил Вучича казахстанским брендом.

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