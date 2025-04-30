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Мир

На границе Индии и Пакистана идет перестрелка

Флаг Индии, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 05:20 Фото: freepik
29 апреля Пакистан в шестой раз нарушил режим прекращения огня на границе с Индией, в районе спорной территории Джамму и Кашмир, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает India Today, это привело "к жесткому ответу" индийской армии. Перестрелка произошла на фоне обострения напряженности в отношениях между странами после теракта в Пахалгаме 22 апреля.

Пакистанские издания о боях пока не сообщали.

Ранее глава Министерства обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о том, что напряженность между Пакистаном и Индией усиливается, потому он не исключает, что война может начаться в ближайшие дни.

Ситуация вдоль линии контроля между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов, которое случилось 22 апреля 2025 года рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.

Индия ввела ряд мер в отношении Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия Договора о водах Инда и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари ввиду "трансграничных связей" с террористической атакой в Пахалгаме.

В свою очередь власти Пакистана заявили, что приостанавливают любую торговлю с Индией, в том числе через третьи страны, объявили индийских советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в Исламабаде персонами нон грата, закрыли свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и приостановили выдачу виз гражданам Индии.

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Аксинья Титова
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