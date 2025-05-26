ФБР возобновит расследование по делу о кокаине в Белом доме

ФБР объявило о повторных расследованиях в трех делах: находке кокаина в Белом доме в 2023 году, утечке проекта решения Верховного суда США по делу "Доббс против Джексона", а также самодельных бомб у штаб-квартир Демократической и Республиканской партий в 2021 году, сообщает Zakon.kz.

Замглавы ФБР Дэн Бонджино сообщил в соцсети X, что запросил регулярные брифинги по этим делам. Он отметил, что речь идет о "потенциальной коррупции в госорганах", вызвавшей общественный интерес. По его словам, ведомство либо возобновит расследования, либо усилит следственные ресурсы.

Пакетик с кокаином нашли у входа в Западное крыло Белого дома летом 2023 года. Секретная служба тогда заявила, что вещество обнаружили в оживленном месте, и уточнила, что в тот день проходили экскурсии. Республиканцы, включая Дональда Трампа, связали находку с семьей Байдена, хотя та на момент инцидента была вне Вашингтона. Обвинения в адрес Хантера Байдена Белый дом назвал безответственными.

Что касается утечки проекта решения по делу "Доббс", то она произошла в мае 2022 года. Это был первый случай публикации внутреннего документа Верховного суда до официального оглашения. Следствие тогда не установило источник утечки.

"Доббс против женской клиники Джексона" (Dobbs v. Jackson Women's Health Organization) – это важнейшее дело Верховного суда США, по которому 24 июня 2022 года было отменено федеральное право на аборт, существовавшее почти 50 лет.

Также ФБР выделит дополнительные ресурсы на расследование дела о самодельных бомбах, которые заложили у офисов партий за день до штурма Капитолия 6 января 2021 года. Устройства были обезврежены.

Восемь человек, которых администрация Трампа пыталась отправить в Южный Судан, находятся под временным арестом в Джибути (страна на востоке Африки) после того, как решение федерального суда приостановило их высылку.