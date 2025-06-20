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Мир

Долгожительнице из Великобритании помогли исполнить ее заветную эротическую фантазию

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 23:38 Фото: Zakon.kz
Британка Гвинет Гриффит попросила, чтобы к ней на ее 102-й день рождения пришел стриптизер. Руководство дома престарелых, где она живет, пошло ей навстречу, и полуголый мужчина действительно станцевал для нее на празднике, сообщает Zakon.kz.

Менеджер пансионата призналась, что просьба Гвинет выделилась на фоне других пожеланий, но никого не удивила. Все сотрудники и жители учреждения давно привыкли к буйному нраву женщины, пишет Wales Online.

Сын долгожительницы Питер отметил, что его мать не всегда была такой озорной и смелой. Раньше Гвинет была очень робкой.

"Возможно, ее характер изменился из-за деменции, развившейся около семи лет назад. Она не могла произнести даже слово "чертов", – вспоминает Питер.

Несмотря на свой недуг, женщина пережила пять сердечных приступов и дважды излечивалась от COVID-19. Гвинет связывает свою долгую жизнь с хорошими генами, однако ее сын уверен, что секрет ее долголетия заключается в крепких алкогольных напитках, которые она очень часто употребляет.

Ранее другой долгожитель из Великобритании рассказал о секрете своего долголетия.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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