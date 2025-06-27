В Санкт-Петербурге арестовали уроженку Казахстана по делу о пособничестве в теракте

Уроженка Казахстана арестована по подозрению в пособничестве терроризму в России. Об этом стало известно из заявления объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга за 26 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Известно, что Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении уроженки Казахстана.

Ее подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 205.1 УК РФ:

"Следствие полагает, что женщина оказывала пособничество в совершении террористического акта в целях дестабилизации деятельности органов власти либо воздействия на принятие ими решений в отношении высокопоставленного военнослужащего".

Также известно, что 19 июня 2025 года женщина была задержана.

Обвинение не предъявлялось. У суда подозреваемая просила домашний арест.

Срок меры пресечения, избранной судом – до 17 августа.

24 июня 2025 года посольство России в Казахстане выступило с важным заявлением. В нем подробно даны разъяснения по новым правилам для въезда иностранцев в страну. Так, с 30 июня 2025 года и ровно на год во всех пунктах пропуска через границу России будет проводиться эксперимент.