#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
497.56
586.92
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
497.56
586.92
6.44
Мир

Атака на Иран: подтвердилась гибель министра обороны

флаг Ирана, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2026 12:56 Фото: freepik
Иранские СМИ подтверждают гибель министра обороны страны после атак Израиля и США, сообщает Zakon.kz.

В результате ударов по Ирану погибли высокопоставленные военные и чиновники. Об этом сообщило государственное телевидение IRIB.

По данным телеканала, среди погибших – глава Генштаба Вооруженных сил Ирана Сейед Абдулрахим Мусави и министр обороны Азиз Насирзаде.

Также погибли главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Пакпур и секретарь совета обороны Али Шамхани.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2026 12:56
Трамп ответил на угрозы Ирана о мощном ударе

Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о формировании временного руководящего совета после гибели верховного лидера Али Хаменеи.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате атак Израиля и США 28 февраля 2026 года. Преемника у него не было.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Когда Израиль может ответить на атаку Ирана
03:12, 15 апреля 2024
Когда Израиль может ответить на атаку Ирана
Атака на Иран: что известно к этому часу
10:57, 19 апреля 2024
Атака на Иран: что известно к этому часу
Израиль подтвердил, что Иран попал ракетами по базам BBC, и сделал заявление
23:52, 05 октября 2024
Израиль подтвердил, что Иран попал ракетами по базам BBC, и сделал заявление
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Призёрка Grand Slam в Абу-Даби потерпела поражение на элитном турнире в Ташкенте
13:28, Сегодня
Призёрка Grand Slam в Абу-Даби потерпела поражение на элитном турнире в Ташкенте
Казахстанские дзюдоисты потерпели поражения на ранних стадиях Grand Slam в Ташкенте
12:52, Сегодня
Казахстанские дзюдоисты потерпели поражения на ранних стадиях Grand Slam в Ташкенте
Казахстанский клуб может начать КПЛ без легионеров
12:37, Сегодня
Казахстанский клуб может начать КПЛ без легионеров
Скандал случился на матче за Суперкубок Казахстана в Астане
12:12, Сегодня
Скандал случился на матче за Суперкубок Казахстана в Астане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: