Атака на Иран: подтвердилась гибель министра обороны

Иранские СМИ подтверждают гибель министра обороны страны после атак Израиля и США, сообщает Zakon.kz.

В результате ударов по Ирану погибли высокопоставленные военные и чиновники. Об этом сообщило государственное телевидение IRIB.

По данным телеканала, среди погибших – глава Генштаба Вооруженных сил Ирана Сейед Абдулрахим Мусави и министр обороны Азиз Насирзаде.

Также погибли главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Пакпур и секретарь совета обороны Али Шамхани.

Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о формировании временного руководящего совета после гибели верховного лидера Али Хаменеи.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате атак Израиля и США 28 февраля 2026 года. Преемника у него не было.