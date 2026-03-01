Атака на Иран: подтвердилась гибель министра обороны
Фото: freepik
Иранские СМИ подтверждают гибель министра обороны страны после атак Израиля и США, сообщает Zakon.kz.
В результате ударов по Ирану погибли высокопоставленные военные и чиновники. Об этом сообщило государственное телевидение IRIB.
По данным телеканала, среди погибших – глава Генштаба Вооруженных сил Ирана Сейед Абдулрахим Мусави и министр обороны Азиз Насирзаде.
Также погибли главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Пакпур и секретарь совета обороны Али Шамхани.
Материал по теме
Трамп ответил на угрозы Ирана о мощном ударе
Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о формировании временного руководящего совета после гибели верховного лидера Али Хаменеи.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате атак Израиля и США 28 февраля 2026 года. Преемника у него не было.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript