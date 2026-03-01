Избран временный преемник Хаменеи

Аятолла Алиреза Арафи вошел в состав временного руководящего совета из трех человек, который будет управлять страной до избрания нового верховного лидера, сообщает Zakon.kz.

67-летний священнослужитель состоит в Совете стражей – именно этот орган впоследствии должен выбрать нового верховного лидера. Его кандидатуру утвердил Совет по целесообразности, пишет Al Jazeera.

В совете Арафи будет работать вместе с главой судебной власти Голамом-Хоссейном Мохсени-Эджеи и президентом Масудом Пезешкианом.

Ожидается, что Корпус стражей исламской революции и бывший секретарь Совбеза Али Лариджани также будут играть ключевую роль, однако баланс сил пока остается неясным.

Тем временем главнокомандующего КСИР убили уже второй раз менее чем за год. Имя нового руководителя этого военно-экономического формирования до сих пор не объявили.

В Telegram-каналах, связанных с КСИР, в числе возможных кандидатов называют заместителя главы корпуса Ахмада Вахиди, которого два месяца назад на эту должность назначил Хаменеи.

На Ближнем Востоке разгорелся очередной кризис. 28 февраля 2026 года Израиль и США ударили по столице Ирана. В ответ Иран запустил ракеты по базам США в Ближневосточном регионе и Израилю. Погибли сотни людей и высшее руководство во главе с аятоллой Хаменеи, ударами была разрушена его резиденция. Преемника у верховного лидера не было. В ответ на гибель Хаменеи КСИР анонсировал проведение "самой мощной наступательной операции в истории" Вооруженных сил Ирана против военных баз США. В ответ поступили угрозы от Трампа.

Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о формировании временного руководящего совета после гибели верховного лидера Али Хаменеи.