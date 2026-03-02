Нет места, где мы их не найдем: резкое заявление сделала разведка Израиля

Глава Управления разведки Израиля Шломи Биндер провел разведывательную оценку в командном центре вместе с командирами и военнослужащими из научно-исследовательского отдела, сообщает Zakon.kz.

Как пишет в Telegram пресс-служба Армии обороны страны, глава разведки послал "четкий сигнал – нет такого места, где бы мы их не нашли".

"Мы смогли тактически застать их врасплох, начав в неожиданное время и застав наших врагов врасплох во время собраний. За 40 секунд мы уничтожили более 40 самых важных людей в Иране… и мы не остановились. Вы должны продолжать ставить перед собой цели и отмечать их. Только прошлой ночью мы добились еще одного такого достижения, и мы намерены пополнять этот список каждый день. Оглядываясь на последние два года войны, я считаю, что мы посылаем нашим врагам очень четкий сигнал – нет места, где бы мы их не нашли". Шломи Биндер

По его словам, "любого, кто решится на подобные действия против Государства Израиль, против жителей Государства Израиль, против нашего будущего здесь, мы найдем и уничтожим".

Ранее удар по офису премьера Биньямина Нетаньяху прокомментировали в Израиле.

28 февраля 2026 года Израиль и США ударили по столице Ирана. В ответ Иран запустил ракеты по базам США в Ближневосточном регионе и Израилю. Погибли сотни людей и высшее руководство во главе с аятоллой Хаменеи, ударами была разрушена его резиденция. Позже Дональд Трамп объяснил ликвидацию Хаменеи.

