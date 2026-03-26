В Москве подросток подорвал банкомат по чужой инструкции

15-летнего подростка обвиняют во взрыве банкомата в отделении Россельхозбанка в Москве, сообщает Zakon.kz.

Бабушкинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств инцидента на ул. Менжинского.

Как рассказали в ведомстве, парня курировали по телефону. В итоге он облил легковоспламеняющейся жидкостью банкомат в отделении банка и поджег.





"Несовершеннолетнему оказывается медицинская помощь. Ход доследственной проверки и принятие по ее результатам законного процессуального решения на контроле в прокуратуре", – говорится в сообщении.

