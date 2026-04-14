"Не исключены ощутимые толчки": сейсмолог объяснил причину землетрясений на Каспии и дал прогноз

Генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА, профессор Гурбан Йетирмишли прокомментировал участившуюся сейсмическую активность в азербайджанской акватории Каспийского моря, сообщает Zakon.kz.

Как отметил сейсмолог в беседе с minval.az 13 апреля 2026 года, сейсмическая активность в регионе остается повышенной после землетрясения, произошедшего в Каспийском море 8 апреля. Последнее землетрясение было зафиксировано в воскресенье, 12 апреля, вечером. По словам Гурбана Йетирмишли, первый подземный толчок магнитудой 5,3 был зафиксирован на глубине около 70 км. Эпицентр находился в акватории Каспийского моря.

Происходящие процессы, как пояснил эксперт, связаны с тектоническими особенностями региона. В частности, в районе Каспия наблюдается сжатие литосферных плит, обусловленное давлением со стороны иранского блока.

"В Каспийском море со стороны Ирана происходит сдавливание, что создает напряженность между литосферными плитами. После основного землетрясения начинается фрагментация тектонических структур, и каждое смещение сопровождается афтершоками вдоль разломов", – объяснил Гурбан Йетирмишли.

С 8 апреля, по данным сейсмологов, в Азербайджане зафиксировано более 500 афтершоков различной интенсивности. Они происходят на разных глубинах – от 20 до 35 км и более. Активность наблюдается не только в море, но и на суше.

Так, за последние сутки зарегистрировано 19 неощутимых для населения подземных толчков. В настоящее время наиболее активной зоной остается Каспийское море.

В регионе, как считает ученый, продолжается перераспределение тектонического напряжения, сопровождающееся серией слабых подземных колебаний.

"Сейчас идет накопление и постепенное снижение энергии до фонового уровня, поэтому фиксируются многочисленные мелкие толчки. Этот процесс может продолжаться еще некоторое время", – отметил Гурбан Йетирмишли.

При этом угрозы сильного разрушительного землетрясения, как подчеркнул эксперт, в настоящее время нет.

"Вероятность катастрофического землетрясения отсутствует. Однако не исключены ощутимые толчки, которые не представляют серьезной опасности", – заявил Гурбан Йетирмишли.

По его словам, геодинамическая ситуация в регионе обусловлена движением тектонических плит: Аравийская плита сжимает Евразийскую, что приводит к смещению горных массивов Малого Кавказа в сторону Большого Кавказского хребта. В результате этих процессов, как пояснил сейсмолог, в земной коре возникают напряжения, которые и проявляются в виде землетрясений.

В ближайший период, как добавил Гурбан Йетирмишли, в регионе могут продолжаться слабые подземные толчки, однако они носят естественный характер и не должны вызывать паники у населения.

