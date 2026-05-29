Названы две основные формы хантавируса
В беседе с РИА Новости 29 мая 2026 года специалист отметила, что хантавирус имеет две основные клинические формы.
"Существует более 50 видов хантавирусов, которые могут вызывать две клинические картины. Это, во-первых, нашумевший хантавирусный кардиопульмональный (или легочный) синдром, и вторая клиническая форма – геморрагическая лихорадка с почечным синдромом", – перечислила Юлия Минакова.
В зависимости от того, каким серотипом инфицировался человек, как пояснила эксперт, у него развивается либо одна, либо другая форма.
По ее словам, хантавирусный кардиопульмональный синдром распространен в Северной и Южной Америке. Такую клиническую картину, в частности, имеет штамм Андес. В то же время геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) является эндемичной для Европы и Азии.
"Хантавирусная инфекция возникает у человека при контакте с дикими грызунами семейства мышиные (Muridae) и хомяковые (Cricetidae)", – уточнила Юлия Минакова.
Возбудитель, как добавила специалист, выделяется во внешнюю среду с калом, мочой, слюной.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на судне MV Hondius, которое следовало из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. Судно прибыло 10 мая к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы. После судно с членами экипажа направилось в Роттердам.
27 мая 2026 года глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что вспышка опасного хантавируса на круизном лайнере MV Hondius продолжает расти – количество зараженных пассажиров достигло 13.