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Мир

Очнувшаяся после нападения акулы австралийка произнесла первые три слова

больничная койка, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 19:06 Фото: magnific
Женщина, подвергшаяся нападению акулы на пляже Куджи в Сиднее, произнесла свои первые слова после того, как очнулась от комы спустя 10 дней после получения травм, сообщает Zakon.kz.

"Я люблю тебя", – сказала Лиа Стюарт своей матери и партнеру после выхода из комы во вторник, 23 июня 2026 года. Слова женщины передает газета The Guardian.

34-летнюю учительницу и мать годовалой дочери акула укусила 13 июня на пляже Куджи. За последние дни она перенесла пять операций, включая ампутацию руки. Впереди ее ждут новые хирургические вмешательства.

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, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 19:06
Акула напала на женщину у пляжа в Сиднее: ее спас гребец на сапборде

По словам брата пострадавшей Джоша Стюарта, врачи смогли отключить женщину от аппарата искусственной вентиляции легких и временно вывести из искусственной комы.

"Первые мысли у нее были о дочери… и она хотела убедиться, что с ней все в порядке", – рассказал он.

Лиа Стюарт остается в отделении интенсивной терапии. На странице сбора средств для оплаты лечения и поддержки семьи уже собрали более 488 тысяч долларов.

После нападения акулы внимание к безопасности на пляжах Сиднея усилилось. Утром 24 июня спасатели закрыли пляж Бонди после сообщения о замеченной возле берега акуле. В соцсетях распространилось видео с дрона, на котором, предположительно, запечатлена большая белая акула.

Власти штата Новый Южный Уэльс отметили, что появление белых акул у побережья в это время года не является редкостью. По данным специалистов, молодые особи регулярно мигрируют вдоль побережья региона в осенне-зимний период.

Кроме того, накануне у пляжа Бонди обнаружили тигровую акулу, которую ранее пометили в районе Марубра. В воскресенье пляж также временно закрывали из-за сообщения об акуле.

Месяцем ранее мужчина погиб после нападения акулы на Большом Барьерном рифе у северо-восточного побережья Австралии.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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