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Мир

Месси прокомментировал давнее рекламное фото с Ламином Ямалем

Испания - Аргентина, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2026 08:48 Фото: Х/AhmadRehanKhan
17 июля на фестивале FIFA Fanatics Fest в Нью-Йорке капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси прокомментировал завирусившийся снимок, где он купает пятимесячного Ламина Ямаля, сообщает Zakon.kz.

Спустя 19 лет Ямаль стал форвардом сборной Испании, а 19 июля команды Аргентины и Испании встретятся в финале чемпионата мира по футболу.

Испания – Аргентина, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2026 08:48

Фото: Instagram/fifaworldcup

Тот снимок был сделан еще в 2007 году. Тогда родителя Ламина выиграли в конкурсе право на участие в благотворительной съемке, в которой снимался Месси. Получилось фото, где 20-летний Месси купает Ямаля.

"Ламин – невероятно талантливый игрок, я много за ним слежу, потому что он играет за клуб, который я люблю, и я всегда желаю ему всего наилучшего. И, знаете, в свои 19 лет он – один из лучших игроков мира, и вся карьера у него еще впереди. Честно говоря, эта наша фотография просто невероятная. Такова жизнь, правда? Я сфотографировался с ним еще младенцем, и вот мы оба стоим лицом к лицу на чемпионате мира", – сказал Месси.

Тем временем кусочек газона с предстоящего финала чемпионата мира 2026 года ФИФА продает за 450 долларов, а на официальной церемонии закрытия ожидается участие Тома Круза.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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