Месси прокомментировал давнее рекламное фото с Ламином Ямалем
Спустя 19 лет Ямаль стал форвардом сборной Испании, а 19 июля команды Аргентины и Испании встретятся в финале чемпионата мира по футболу.
Тот снимок был сделан еще в 2007 году. Тогда родителя Ламина выиграли в конкурсе право на участие в благотворительной съемке, в которой снимался Месси. Получилось фото, где 20-летний Месси купает Ямаля.
A video of Lionel Messi bathing a crying baby Lamine Yamal… years later, they share the same pitch on football’s biggest stage. The game really does write its own stories. pic.twitter.com/EyjRYX9iRP— BEN (@afc_ben10) July 18, 2026
"Ламин – невероятно талантливый игрок, я много за ним слежу, потому что он играет за клуб, который я люблю, и я всегда желаю ему всего наилучшего. И, знаете, в свои 19 лет он – один из лучших игроков мира, и вся карьера у него еще впереди. Честно говоря, эта наша фотография просто невероятная. Такова жизнь, правда? Я сфотографировался с ним еще младенцем, и вот мы оба стоим лицом к лицу на чемпионате мира", – сказал Месси.
🚨 FULL CIRCLE MOMENT IN FOOTBALL HISTORY 🔥— Amar Singh Chouhan (@amar_4inc) July 18, 2026
Messi holding BABY Lamine Yamal in 2007 charity photo... now facing him in the **2026 World Cup Final** 🇦🇷 vs 🇪🇸
"Looking at that photo is crazy... That's life, right?" – Messi 😱
From bathtub to biggest stage. Legend.
Who wins… pic.twitter.com/anMFwh0ZHi
Тем временем кусочек газона с предстоящего финала чемпионата мира 2026 года ФИФА продает за 450 долларов, а на официальной церемонии закрытия ожидается участие Тома Круза.