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Мир

Бренд Adidas победил на ЧМ-2026

Чемпионат мира по футболу 2026, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 08:47 Фото: Instagram/sefutbol
Немецкая компания Adidas выиграла финал брендов на Чемпионате мира-2026, сообщает Zakon.kz.

Как заметили в издании Briefs, компания обеспечила себе максимальный рекламный эффект. Ведь обе команды, вышедшие в финал чемпионата мира, выступали именно в экипировке Adidas.

После победы Аргентины над Англией Nike лишилась последнего шанса представить свой бренд в решающем матче чемпионата. Всего на турнире немецкий концерн спонсировал 14 команд, а Nike – 12. Кроме того, в матчах используются умные мячи от Adidas.

На фоне успеха своих национальных команд акции Adidas с начала чемпионата выросли примерно на 6%. В первую неделю турнира посещаемость магазинов Adidas в США выросла на 16% по сравнению с прошлым годом. Предполагается, что чемпионат мира может принести Adidas около 300 млн евро дополнительной выручки, что позволит компании показать один из самых быстрых темпов роста за последние годы и, возможно, повысить годовой прогноз.

"Присутствие сразу двух команд в финале укрепляет позиции Adidas не только в традиционно сильных для бренда Европе и Латинской Америке, но и в США, где популярность футбола продолжает стремительно расти", – отмечают эксперты.

Битва спортивных брендов продолжится теперь на теннисном турнире категории WTA 1000 в американском Цинциннати, который пройдет с 11 по 23 августа.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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