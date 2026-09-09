Несколько десятков медведей уже ликвидировали на Алтае после убийства туристки

В Республике Алтай (Россия) после смертельного нападения на туристку на турбазе в селе Артыбаш убили уже 55 медведей, сообщает Zakon.kz.

Общая численность бурого медведя на территории Республики Алтай составляет более 4,6 тысячи.

Как отметили в пресс-службе правительства Горного Алтая, в августе медведи стали чаще выходить к людям, в связи с чем количество разрешений на охоту увеличили.

"На данный момент добыто 55 особей", – приводит Lenta слова местных властей.

Всего Минприроды республики выдало 157 лицензий на добычу медведей.

Со второй половины августа в Турочакском районе республики действуют режим повышенной готовности и комендантский час с 20:00 до 10:00. Для контроля за территорией привлекли полицейских и охотников. Для мониторинга передвижения диких животных задействован центр БПЛА.

19 августа 2026 года в селе Артыбаш медведь напал на палатку с туристами и утащил 29-летнюю девушку в лес на глазах у ее жениха. Спасти россиянку не удалось.

В Казахстане тоже довольно часто в последнее время можно встретить медведей в природе. Фотограф из Риддера, например, только за один день в районе Ивановского хребта насчитал 11 особей. А в июле медведь напал на 58-летнего жителя Риддера. Позже он рассказал, что помогло выжить в этой схватке.