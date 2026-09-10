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Мир

Назван беспрецедентный провокатор смертоносного наводнения в Непале

гора, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 13:46 Фото: pixabay
Специалисты определили, что явилось провоцирующим фактором обрушения ледника в Гималайских горах, которое привело к страшному наводнению в Непале, сообщает Zakon.kz.

Проанализированные метеорологические данные показали, что в горном массиве в те дни наблюдалась беспрецедентно высокая температура для этого времени года. Средняя температура на леднике на высоте 5 200 метров в период с 21 по 26 августа оценивалась примерно в 5 градусов Цельсия. Это исключительно высокий показатель, пишет Рhys.org.

В этот же период в течение более чем 55 лет сбора данных температура не превышала 4 градусов Цельсия. В месте обрушения ледника средняя температура, зафиксированная за несколько последних дней, повысилась примерно на 1,8 градуса по сравнению с серединой XX века.

Согласно анализу данных европейской обсерватории "Коперник", обрушение произошло во время четвертого по жаре лета за всю историю наблюдений в регионе Лангтанг.

"Эти жаркие условия также могут объяснить таяние вечной мерзлоты и одновременное обрушение склонов и ледников", – сказала французский климатолог Валери Массон-Дельмотт.

Вечная мерзлота действует как ледяной цемент, скрепляя горные породы. Ее разрушение делает их более нестабильными.

Спутниковые снимки также показали значительное таяние снега за несколько дней до катастрофы, что обеспечило "существенный источник жидкой воды, которая может проникать в трещины в горе и способствовать оползням".

Однако эксперты все же с осторожностью оценивают реальную роль, которую сыграла эта волна жары.

"Если температура послужила пусковым механизмом, то, похоже, нужно было дождаться, пока порода не окажется на грани обрушения", – заявила геоморфолог из Университета Гренобль-Альпы во Франции Кристен Кук.

В настоящее время исследователи изучают небольшие движения, наблюдавшиеся в горе в годы, предшествовавшие обрушению, и их взаимодействие с изменениями температуры.

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, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 13:46
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26 августа 2026 года в Непале произошло внезапное сильнейшее наводнение, которое привело к большим разрушениям и гибели сотен человек. Число погибших в результате наводнения по состоянию на 8 сентября достигло 1 355 человек. Около 5 тысяч человек числятся пропавшими без вести. Причиной катастрофы стал масштабный обвал ледника. Этот процесс удалось снять на видео очевидцам.

После наводнений стало известно, что там пропали три казахстанки.

Жителей Алматы это событие особенно встревожило, ведь город расположен у подножия гор. Специалисты рассказали, грозит ли городу "непальский сценарий".

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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