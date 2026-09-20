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Мир

КНДР запустила две баллистические ракеты за три часа

запуск ракет, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2026 17:37 Фото: Zakon.kz (сгенерировано нейросетью)
Северная Корея за три часа запустила две баллистические ракеты малой дальности у восточного побережья страны. Это уже второе ракетное испытание Пхеньяна примерно за неделю, сообщает Zakon.kz.

Первый запуск южнокорейские военные зафиксировали в воскресенье около 15:00 из района Вонсан. Ракета пролетела около 450 км и, предположительно, относилась к серии Hwasong-11. Министерство обороны Японии также заявило, что речь, вероятно, идет о баллистической ракете. По данным японских СМИ, она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, пишет CNN 20 сентября 2026 года.

Примерно через три часа, около 17:50, из района Вонсан была запущена еще одна ракета малой дальности. По данным Южной Кореи, она преодолела более 600 км.

Южнокорейские и американские разведывательные службы отслеживали запуски и обменивались данными, в том числе с Японией.

Совет национальной безопасности Южной Кореи осудил действия Пхеньяна и призвал прекратить ракетные испытания, заявив, что они нарушают резолюции Совбеза ООН. Япония также выразила протест.

Предыдущее испытание КНДР провела 12 сентября. На прошлой неделе Пхеньян также осудил военно-морские учения США, Южной Кореи и Японии, проходившие с 29 августа по 10 сентября в районе Гуама. Ким Ё Чжон заявила, что эти маневры усиливают напряженность на Корейском полуострове, и пообещала продолжить курс на укрепление ядерного арсенала страны.

В августе президент Южной Кореи призвал окончательно завершить Корейскую войну.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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