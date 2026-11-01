Пьяный сотрудник автосервиса угнал Audi клиента и насмерть сбил самокатчика

В Санкт-Петербурге 47-летний сотрудник автосервиса угнал автомобиль клиента и насмерть сбил человека на самокате. По предварительным данным полиции, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла на проспекте Косыгина. Водитель Audi совершил наезд на самокатчика, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мужчина работал в автосервисе. По предварительным данным, он употребил алкоголь на рабочем месте, после чего без разрешения взял автомобиль клиента и отправился кататься по городу.

После смертельного ДТП водитель скрылся, однако позднее его задержали сотрудники полиции.

Выяснилось, что у мужчины нет водительских прав. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

В отношении задержанного возбуждены два уголовных дела.

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