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Мир

Пьяный сотрудник автосервиса угнал Audi клиента и насмерть сбил самокатчика

Дорожно-транспортное происшествие, ДТП, авария с мопедистом, ДТП с мопедом, ДТП с мопедистом, авария с мопедом, авария с мотоциклистом, ДТП с мотоциклом, столкновение с мотоциклом, авария с мотоциклом, ДТП с мотоциклистом, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2026 17:17 Фото: Zakon.kz
В Санкт-Петербурге 47-летний сотрудник автосервиса угнал автомобиль клиента и насмерть сбил человека на самокате. По предварительным данным полиции, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла на проспекте Косыгина. Водитель Audi совершил наезд на самокатчика, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мужчина работал в автосервисе. По предварительным данным, он употребил алкоголь на рабочем месте, после чего без разрешения взял автомобиль клиента и отправился кататься по городу.

После смертельного ДТП водитель скрылся, однако позднее его задержали сотрудники полиции.

Выяснилось, что у мужчины нет водительских прав. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

В отношении задержанного возбуждены два уголовных дела.

Ранее девятиклассница героически вызволила мальчика из горящей машины в дагестанском городе.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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