Пьяный сотрудник автосервиса угнал Audi клиента и насмерть сбил самокатчика
Авария произошла на проспекте Косыгина. Водитель Audi совершил наезд на самокатчика, который от полученных травм скончался на месте происшествия.
Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мужчина работал в автосервисе. По предварительным данным, он употребил алкоголь на рабочем месте, после чего без разрешения взял автомобиль клиента и отправился кататься по городу.
После смертельного ДТП водитель скрылся, однако позднее его задержали сотрудники полиции.
Выяснилось, что у мужчины нет водительских прав. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.
В отношении задержанного возбуждены два уголовных дела.
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