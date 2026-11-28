В Индии дикий медведь напал на людей в округе Удхампур. В результате происшествия пострадали не менее пяти человек, все они госпитализированы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство JK News, инцидент произошел в населенном пункте Даранг Бакал района Панчари. Пострадавших сначала доставили в местную больницу Панчари.

Позже пациентов перевели в Государственный медицинский колледж Удхампура для дальнейшего лечения.

"Нападение произошло утром, не менее пяти человек получили травмы", – сообщили местные власти.

Власти уже взяли ситуацию на контроль. Местные жители, обеспокоенные выходом хищника к людям, призвали чиновников и профильные службы вмешаться и обеспечить безопасность в районе.

19 августа 2026 года в селе Артыбаш медведь напал на палатку с туристами и утащил 29-летнюю девушку в лес на глазах у ее жениха. Спасти россиянку не удалось.

В Казахстане тоже довольно часто в последнее время можно встретить медведей в природе. Фотограф из Риддера, например, только за один день в районе Ивановского хребта насчитал 11 особей. А в июле медведь напал на 58-летнего жителя Риддера. Позже он рассказал, что помогло выжить в этой схватке.