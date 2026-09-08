Несколько магнитных бурь накроют Казахстан

Солнце выбросило новые облака плазмы 7 сентября 2026 года. Теперь эксперты ожидают удар по Земле, сообщает Zakon.kz.

Как сообщают ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, множественные выбросы плазмы, которые регистрируются на Солнце уже несколько дней, все же приведут как минимум к двум ударам по Земле.

Это произойдет 8 и 9 сентября 2026 года.

"Солнечная активность растет уже несколько дней, причем почти все солнечные вспышки сопровождаются выбросами в космос крупных плазменных облаков. Хотя большая их часть проходит мимо, два или три облака по расчетам ударят по планете в течение ближайших двух суток", – пояснили в лаборатории.

Пик астрономических возмущений ожидается в ночь с 8 на 9 сентября, когда будут достигнуты максимальные значения скорости солнечного ветра примерно в 700 км/с. Это почти вдвое превышает текущие значения.

Эксперты ожидают множественные продолжительные геомагнитные возмущения с периодическим выходом на магнитные бури слабого и среднего уровня. Вероятность более сильных бурь в этот период оценивается пока как невысокая.

Тем не менее опасения есть. Как поясняют ученые, активность Солнца пока сохраняется, и если произойдут новые выбросы плазмы, то они могут изменить оценку в худшую сторону.

Наиболее чувствительны к магнитным бурям метеозависимые люди и пациенты с заболеваниями сердца и сосудов. Даже у здоровых людей в такие дни иногда появляются головные боли, усталость и раздражительность. В отдельных случаях могут обостряться мигрени, возникать боли в спине и суставах.

При этом на сегодня убедительных научных доказательств прямой связи между магнитными бурями и головной болью нет. Крупные исследования не подтверждают, что геомагнитная активность сама по себе вызывает мигрень или другие типы головной боли у большинства людей. Просто ухудшение погодных условий может вносить свою лепту в течение хронических заболеваний.

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