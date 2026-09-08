#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+26°
$
454.31
528.04
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+26°
$
454.31
528.04
5.25
Наука и технологии

Несколько магнитных бурь накроют Казахстан

Магнитная буря, вспышка на Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 05:54 Фото: pexels
Солнце выбросило новые облака плазмы 7 сентября 2026 года. Теперь эксперты ожидают удар по Земле, сообщает Zakon.kz.

Как сообщают ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, множественные выбросы плазмы, которые регистрируются на Солнце уже несколько дней, все же приведут как минимум к двум ударам по Земле.

Это произойдет 8 и 9 сентября 2026 года.

"Солнечная активность растет уже несколько дней, причем почти все солнечные вспышки сопровождаются выбросами в космос крупных плазменных облаков. Хотя большая их часть проходит мимо, два или три облака по расчетам ударят по планете в течение ближайших двух суток", – пояснили в лаборатории.

Пик астрономических возмущений ожидается в ночь с 8 на 9 сентября, когда будут достигнуты максимальные значения скорости солнечного ветра примерно в 700 км/с. Это почти вдвое превышает текущие значения.

Эксперты ожидают множественные продолжительные геомагнитные возмущения с периодическим выходом на магнитные бури слабого и среднего уровня. Вероятность более сильных бурь в этот период оценивается пока как невысокая.

Тем не менее опасения есть. Как поясняют ученые, активность Солнца пока сохраняется, и если произойдут новые выбросы плазмы, то они могут изменить оценку в худшую сторону.

Наиболее чувствительны к магнитным бурям метеозависимые люди и пациенты с заболеваниями сердца и сосудов. Даже у здоровых людей в такие дни иногда появляются головные боли, усталость и раздражительность. В отдельных случаях могут обостряться мигрени, возникать боли в спине и суставах.

При этом на сегодня убедительных научных доказательств прямой связи между магнитными бурями и головной болью нет. Крупные исследования не подтверждают, что геомагнитная активность сама по себе вызывает мигрень или другие типы головной боли у большинства людей. Просто ухудшение погодных условий может вносить свою лепту в течение хронических заболеваний.

7 сентября 2026 года астероид пролетел над Индийским океаном между Западной Австралией и Бали. В НАСА рассказали о плане действий при угрозе столкновения Земли с астероидом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Камила Салкымбаева
Читайте также
телескоп
16:18, 07 октября 2025
На Земле подскочила вероятность магнитных бурь: названа причина
изображение магнитной бури
09:55, 11 декабря 2025
Землю накрыла неожиданная магнитная буря
магнитная буря
17:43, 03 июня 2026
Магнитные бури обрушатся на Землю
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Карен Хачанов во время матча с Лёрнером Тьеном на US Open
07:14, Сегодня
Чемпион Almaty Open Карен Хачанов пробился в четвертьфинал US Open-2026
Кори Гауфф перед выходом на матч с Ивой Йович на US Open
06:44, Сегодня
Кори Гауфф обыграла Иву Йович и вышла в четвертьфинал US Open-2026
Наоми Осака перед выходом на матч с Еленой Рыбакиной на US Open
06:19, Сегодня
"Я чувствую, что многому научилась": Осака прокомментировала поражение от Рыбакиной
Карлос Алькарас в матче с Томми Полом на US Open
05:52, Сегодня
"Поставил бы себе 8 баллов": Алькарас оценил свои шансы выиграть US Open-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: