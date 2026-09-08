Несколько магнитных бурь накроют Казахстан
Как сообщают ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, множественные выбросы плазмы, которые регистрируются на Солнце уже несколько дней, все же приведут как минимум к двум ударам по Земле.
Это произойдет 8 и 9 сентября 2026 года.
"Солнечная активность растет уже несколько дней, причем почти все солнечные вспышки сопровождаются выбросами в космос крупных плазменных облаков. Хотя большая их часть проходит мимо, два или три облака по расчетам ударят по планете в течение ближайших двух суток", – пояснили в лаборатории.
Пик астрономических возмущений ожидается в ночь с 8 на 9 сентября, когда будут достигнуты максимальные значения скорости солнечного ветра примерно в 700 км/с. Это почти вдвое превышает текущие значения.
Эксперты ожидают множественные продолжительные геомагнитные возмущения с периодическим выходом на магнитные бури слабого и среднего уровня. Вероятность более сильных бурь в этот период оценивается пока как невысокая.
Тем не менее опасения есть. Как поясняют ученые, активность Солнца пока сохраняется, и если произойдут новые выбросы плазмы, то они могут изменить оценку в худшую сторону.
Наиболее чувствительны к магнитным бурям метеозависимые люди и пациенты с заболеваниями сердца и сосудов. Даже у здоровых людей в такие дни иногда появляются головные боли, усталость и раздражительность. В отдельных случаях могут обостряться мигрени, возникать боли в спине и суставах.
При этом на сегодня убедительных научных доказательств прямой связи между магнитными бурями и головной болью нет. Крупные исследования не подтверждают, что геомагнитная активность сама по себе вызывает мигрень или другие типы головной боли у большинства людей. Просто ухудшение погодных условий может вносить свою лепту в течение хронических заболеваний.
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