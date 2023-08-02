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Пожар в Алматы: акимат организовал ночлег для пострадавших

Пожар в алматинском мкр."Аккент": акимат организовал ночлег для пострадавших Фото: пресс-служба МЧС РК
В акимате Алатауского района сообщили, что силами службы спасения Алматы организован ночлег в лицее № 178 на 250 коек, сообщает Zakon.kz.

Также забронировано 14 комнат в гостинице Seven days по адресу: мкр. Акбулак, ул. Сергазина, 136.

В настоящее время только один человек изъявил желание остаться в гостинице или в лицее (находится в лицее).

Завтра, 2 августа, в 9.00 состоится встреча с пострадавшими жителями по поднимаемым ими вопросам:

  • сроки возвращения в свои дома (ДЧС, дознаватели, пожлабаратория);
  •  объективное расследование (УП);
  • вопросы создания ОСИ (УЖП, райакимат).

На местах возле дома и в лицее № 178 выставлены круглосуточные дежурства из состава райакимата и полиции.

  • под председательством акима района Калдыбекова А. создан оперативный штаб перед домом № 54, куда вошли представители ДЧС, УП, прокуратуры, КНБ, акимата, РМО, РОО;
  • организована круглосуточная работа оперативного штаба;
  • организовано питание и ночлег для пострадавших жителей (гостиница и спортзал лицея № 178);
  • организована работа службы района по санитарной очистке территории;
  • районным акиматом проведены переговоры с застройщиком по вопросу восстановления поврежденных материалов квартир (окна, двери и др.), по результатам которых застройщик обязался восстановить квартиры;
  • ведутся необходимые разъяснительные работы среди жителей;
  • организована горячая линия для пострадавших: +77071872507, 3989820;
  • проведены переговоры с ближайшими отелями для обеспечения пострадавших временным проживанием.

Ранее мы сообщали, что в Алматы в многоэтажном жилом доме произошел пожар. В ДЧС уточнили, что горели электрические кабели в шахте лифта на уровне 5-го и 6-го этажей. Некоторые жители выпрыгивали из окон горящего здания. Всего пострадавших 43 человека. 4 детей находятся отделении реанимации и интенсивной терапии, еще четверо после оказания медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение, родители троих детей отказались от госпитализации".

12 взрослых пациентов доставлены в городские многопрофильные стационары, из них 5 человек госпитализированы, остальные после оказания необходимой экстренной медицинской помощи отправлены на амбулаторное наблюдение. Одна женщина скончалась.

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