Пожар в Алматы: акимат организовал ночлег для пострадавших

В акимате Алатауского района сообщили, что силами службы спасения Алматы организован ночлег в лицее № 178 на 250 коек, сообщает Zakon.kz.

Также забронировано 14 комнат в гостинице Seven days по адресу: мкр. Акбулак, ул. Сергазина, 136.

В настоящее время только один человек изъявил желание остаться в гостинице или в лицее (находится в лицее).

Завтра, 2 августа, в 9.00 состоится встреча с пострадавшими жителями по поднимаемым ими вопросам:

сроки возвращения в свои дома (ДЧС, дознаватели, пожлабаратория);

объективное расследование (УП);

вопросы создания ОСИ (УЖП, райакимат).

На местах возле дома и в лицее № 178 выставлены круглосуточные дежурства из состава райакимата и полиции.

под председательством акима района Калдыбекова А. создан оперативный штаб перед домом № 54, куда вошли представители ДЧС, УП, прокуратуры, КНБ, акимата, РМО, РОО;

организована круглосуточная работа оперативного штаба;

организовано питание и ночлег для пострадавших жителей (гостиница и спортзал лицея № 178);

организована работа службы района по санитарной очистке территории;

районным акиматом проведены переговоры с застройщиком по вопросу восстановления поврежденных материалов квартир (окна, двери и др.), по результатам которых застройщик обязался восстановить квартиры;

ведутся необходимые разъяснительные работы среди жителей;

организована горячая линия для пострадавших: +77071872507, 3989820;

проведены переговоры с ближайшими отелями для обеспечения пострадавших временным проживанием.

Ранее мы сообщали, что в Алматы в многоэтажном жилом доме произошел пожар. В ДЧС уточнили, что горели электрические кабели в шахте лифта на уровне 5-го и 6-го этажей. Некоторые жители выпрыгивали из окон горящего здания. Всего пострадавших 43 человека. 4 детей находятся отделении реанимации и интенсивной терапии, еще четверо после оказания медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение, родители троих детей отказались от госпитализации".



12 взрослых пациентов доставлены в городские многопрофильные стационары, из них 5 человек госпитализированы, остальные после оказания необходимой экстренной медицинской помощи отправлены на амбулаторное наблюдение. Одна женщина скончалась.