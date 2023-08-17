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Не должно быть большой нагрузки на семейный бюджет: аким о тарифах "ЭкибастузТеплоЭнерго"

В Экибастузе не хотят допустить рост тарифов на тепло Фото: Zakon.kz
Аким Павлодарской области Асаин Байханов на брифинге высказался о повышении тарифов на услуги "ЭкибастузТеплоЭнерго", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Асаин Байханов заявил, что предварительный запрашиваемый рост тарифов со стороны ТОО "ЭкибастузТеплоЭнерго" составил 109%.

"Конечно же, мы с этим не согласны. Я лично встречался с министром нацэкономики, обсуждали размер роста тарифов в зависимости от инвестиционной программы и дальнейших вливаний в инженерно-коммуникационную инфраструктуру. И найти оптимальное решение. Мы не должны допустить большой нагрузки на семейный бюджет наших жителей", – заявил аким.

По его словам, должен быть сбалансированный подход к этому вопросу, чтобы компания "ЭкибастузТеплоЭнерго" имела средства для инвестиций в свои тепловые сети, насосные станции и заработную плату. Текущий же уровень зарплат работников этой компании составляет 150 тысяч тенге.

17 августа глава региона высказался о готовности ТЭЦ Экибастуза к отопительному сезону.

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