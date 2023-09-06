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Жители Астаны скоро услышат вой электросирен

Жители Астаны скоро услышат вой электросирен Фото: shutterstock.com
В Астане на 9 утра запланирована проверка системы оповещения города с запуском электросирен, сирено-речевых устройств и перехвата теле-радиовещания, сообщает Zakon.kz

Проверку проводят в рамках республиканской штабной тренировки "Қорғау-2023".

Электросирены включают для привлечения внимания населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. Звук обозначает подачу единого сигнала оповещения "Внимание всем!". Услышав этот сигнал, население обязано немедленно включить доступные средства приема информации (телеканалы, радио и т.д.) для получения информации и инструкции о действиях в сложившейся обстановке.

ДЧС просит, сохранят спокойствие и не поддаваться панике и слухам.

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