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"Мы вместе": Токаев опубликовал видео в поддержку карагандинских шахтеров

шахтеры Фото: скриншот видео
Президент Касым-Жомарт Токаев в связи с трагедией на шахте имени Костенко в Карагандинской области опубликовал видео в поддержку горняков, сообщает Zakon.kz.

Пост президент опубликовал на своей странице в Instagram.

"Мы вместе с карагандинскими шахтерами!" – подписал видео глава государства.

29 октября в Казахстане объявлен Днем общенационального траура в связи с гибелью карагандинских шахтеров.

Трагедия на шахте Костенко в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября – в 02:33. В момент взрыва в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 205 шахтеров, остальные остались под землей, поиски ведутся круглосуточно.

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Изначально сообщалось о четырех погибших, но число погибших продолжает расти – по последним данным, погибшими считаются 36 человек, 10 шахтеров все еще числятся пропавшими без вести.

Всего в приемно-диагностические отделения стационаров городов Караганда, Абай и Шахтинск доставили 28 человек, госпитализировали 24 пострадавших.

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