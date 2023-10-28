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Токаев поблагодарил глав иностранных государств за соболезнования и поддержку

президент РК Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил глав иностранных государств и соотечественников за соболезнования и поддержку в связи с трагедией в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал на своей странице в Х.

"Выражаю искреннюю благодарность главам государств, общественным деятелям, гражданам, которые выразили соболезнования, высказали слова поддержки и сочувствия семьям погибших шахтеров и проявили солидарность в этот трудный момент", – говорится в сообщении.

Взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в 02:33 28 октября, изначально сообщалось о четырех погибших.

В компании "АрселорМиттал Темиртау", которой и принадлежит шахта, рассказали, что на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров.

По последним данным, из оставшихся в шахте людей известно о 33 погибших.

В связи с трагедией глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил, что 29 октября будет объявлен Днем общенационального траура.

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