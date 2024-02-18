Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Сын бывшего акима Караганды обвиняется в избиении своей престарелой матери

Вдову бывшего акима Караганды, известного политического и общественного деятеля Шаймердена Уразалинова избил собственный сын, сообщает Zakon.kz.

Он сломал 78-летней матери нос и несколько ребер и повредил внутренние органы, пишет patriotkaragandy.

Пожилая женщина после избиения два дня лежала дома, боясь вызвать скорую помощь, чтобы не навредить своему сыну.

Но соседи на третий день, видя тяжелое состояние пожилой женщины, вызвали медиков, потому что ей становилось хуже.

Врачи, увидев состояние избитой женщины, вызвали полицию, которые в свою очередь задержали ее сына. Он заявил на допросе, что у него произошел нервный срыв на фоне проблем, из-за чего и сорвался на мать.

Следственный суд Караганды арестовал сына ныне покойного Уразалинова на два месяца.

Шаймерден Уразалинов был видным политическим деятелем: занимал пост акима Караганды, был депутатом Мажилиса второго и третьего созывов. Ушел из жизни почетный гражданин Караганды 30 апреля 2019 года в возрасте 77 лет.

Читайте также

МЧС обратилось к казахстанцам из-за сильных морозов
карта Казахстан
Подробной картой погодных условий на дорогах Казахстана поделились в "КазАвтоЖоле"
В 10 областях Казахстана ввели ограничение движения автотранспорта
В 10 областях Казахстана ввели ограничение движения автотранспорта
Айсулу Омарова
Караганда Карагандинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
МВД Казахстана обратилось с важным заявлением к водителям
МВД Казахстана обратилось с важным заявлением к водителям
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане
Период финансового благополучия пророчат звезды двум знакам зодиака
Период финансового благополучия пророчат звезды двум знакам зодиака
"Давайте не будем испытывать судьбу": аким Караганды обратился к жителям
"Давайте не будем испытывать судьбу": аким Караганды обратился к жителям
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: