Более тысячи кружков для детей и подростков работают в Кызылординской области

В Кызылординской области 2024 год объявлен годом Духовности. Такое решение принято администрацией региона для исполнения поручений президента РК Касым-Жомарта Токаева. Начиная с празднования Наурыза и до конца 2024 года, в регионе пройдут различные культурно-массовые мероприятия.

Здесь заработали духовно-культурные центры "Адал адам" с кружками, секциями для детей, творческая академия для детей, центры "Руханият" и другие объекты, передает корреспондент Zakon.kz.

"Подрастающему поколению нужен пример честного труда, поэтому по инициативе Региональной службы коммуникаций Кызылординской области, с 2023 года мы пропагандируем людей, трудящихся на благо родины. Поэтому мы провели 15 брифингов, на которые приглашали работников разных сфер – врачей, аграриев, водителей общественного транспорта, пожарных, слесарей, механиков, людей разных профессий. Они рассказывали о своем деле, результатах, которые они добились в своей отрасли. Необходимо воспитывать подрастающее поколение в честности, создавать новую идентичность сформировавшейся нации. Для этого в концепции закреплены основные направления духовного воспитания молодежи", — говорит директор Региональной службы коммуникаций Кызылординской области Гулнур Буркитбаева.

По информации областного управления Кызылординской области работа по концепции "Адал азамат – Адал адам" реализуется в 171 домах культуры и клубах Кызылординской области. Всего в этих клубах работает более 1000 кружков и секций. Один из них – кружок вязания во Дворце школьников в Кызылорде. Руководит им Айман Абилдаева.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

"Наш кружок называется "Алтын қазына". Его посещают 60 учеников в возрасте 8-15 лет. Вяжем куклы в национальном стиле из различных ниток. Делаем поделки, брелоки, заколки для волос. Дети вяжут, плетут, потом продают на разных выставках, проходящих в городе", — говорит Айман Абилдаева.

Главная цель концепции "Адал азамат – Адал адам" - повышение доступа населения к объектам культуры, чтобы как можно больше детей посещали кружки, ходили в библиотеки, занимались в театральных студиях, спортивных секциях. На это все сейчас пристальное внимание обращают городские, районные и областные власти. В концепции 7 направлений. Это показ кинофильмов в воспитательных целях, организация интервью с уважаемыми людьми города, образцовыми семьями, людьми труда, создание читательского клуба, участие детей в музыкальных школах, кружках, театральных студиях. Также в рамках этой программы будут организованы выставки - ярмарок изделий ремесленников, открытие уголков "Жанұя шуағы" в Домах культуры и клубах, пропаганда волонтерской деятельности среди сельской молодежи.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

"На днях в нашем центре "Анаға тағзым" прошла ярмарка креативной индустрии "Брендке бір қадам". На ней местные ремесленницы выставили на продажу свои изделия. Это были картины, ювелирные изделия, национальная одежда, игрушки, декоративные корзины, подарочные наборы. Две недели они показывали и продавали свои изделия, проводили мастер- классы, обучались финансовой грамотности. Наш центр стал для них своеобразной площадкой для того, чтобы показать свое искусство", — говорит директор "Анаға тағзым" Алтынай Молжанова.

Одна из мастериц на этой выставке – Мира Исабаева. Она создает национальную одежду, предметы обихода, использует натуральные ткани и украшения. Дизайн и эскизы разрабатывает сама.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

"Это первая моя выставка в этом центре. Национальная одежда особенно популярна в последние годы. И это, я думаю, не дань моде, а осознанный выбор. Даже в повседневные дни, а не только в праздники, на улицах Кызылорды можно увидеть людей разного возраста в национальной одежде. Даже в школах сейчас ученики носят казахские камзолы поверх рубашек. Это радует, что мы возвращаемся к своим национальным истокам", — говорит Мира Исабаева.

В концепции "Адал азамат – Адал адам" Касым-Жомарт Токаев отмечает важность системной духовной, идеологической работы, для того, чтобы усиливать общенациональную идентичность. Должны быть конкретные шаги в этом, в первую очередь всестороннюю популяризацию казахского культурного наследия. Это все должно быть передано нашему подрастающему поколению. Народные истоки вместе с креативной индустрией будут большим шагом в воспитании молодежи Казахстана.