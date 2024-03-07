Детский велосипед, "синтетика" и семейные скандалы: участковый из Уральска рассказал о своих буднях

Почти 27 лет он работает в правоохранительных органах, за эти годы прошел ступень за ступенью путь от старшины до подполковника полиции, стал тем самым участковым Анискиным из советского кинофильма, который четко знает, чем живет и как дышит каждый житель на вверенном ему участке.

Самое главное в его жизни и работе, как считает сам Юрий Полунин, это то, что при любых обстоятельствах и в любых ситуациях он сумел сохранить в себе человека.

Журналист портала Zakon.kz встретился со старшим участковым УПП №17 по городу Уральску, подполковником полиции Юрием Полуниным и поговорил с ним о том, что важно для него в работе, в жизни и в семье.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

О начале службы в полиции

– В 1997 году я вернулся из армии, думал о том, куда пойти учиться или работать. У меня был старший товарищ – Руслан Утегенов, он работал в ГАИ, позвал меня к себе. Так я стал работать в отдельном батальоне Дорожной полиции управления дорожной полиции ЗКО. Этой службе отдал 10 лет своей жизни. С 8:00 и до 18:00 часов заступали на дневные дежурства, патрулировали Уральск в ночную смену.

Разные ситуации бывали. В то время в город только начинали пригонять иномарки из Германии – Audi, BMW. Если водители таких машин садились за руль нетрезвыми, часто превышали скорость, попадали в поле зрения полиции, пытались скрыться, нам приходилось их преследовать, были гонки. Автопарк дорожной полиции тогда был слабый – насчитывал 6-7 стареньких машин – ВАЗы 2105, 2106, 2107, 2108. Догнать иномарку патрулю было нереально. Приходилось обращаться за помощью к коллегам - объявляли план-перехват, пресекали правонарушения, помещали машины на штрафстоянки, выслушивали множество разных недобрых слов в свой адрес. Бывало так, что во время погони водители во дворах бросали свои машины и пытались бежать. Их приходилось догонять уже пешком. После армии я был хорошо подготовлен физически, полон сил. Когда преследовал нарушителя, мог легко перемахнуть через забор. Ни один нетрезвый водитель от меня не мог уйти.

Я и сейчас стараюсь несколько раз в неделю заниматься на турнике, отжимаюсь от пола, считаю, что мужчина должен быть в форме, особенно если он в форме полицейского.

О работе дознавателем

– Был период времени, когда я работал в экипаже группы дознавателей, обслуживали дорожно-транспортные происшествия по городу.

В спокойное дежурство по городу происходило 1-2 ДТП. Неспокойной считалась смена, если мы выезжали за сутки на 5-6 аварий.

На любой выезд всегда ехали с одной мыслью: "Чтобы в ДТП не было пострадавших". Хотелось, чтобы люди были живы. Не мог спокойно смотреть на искалеченных людей. Если в аварии погибали люди, то ситуация не отпускала несколько дней – постоянно в голове прокручивал варианты: как водитель мог уйти от удара, почему допустил столкновение.

О карьерном росте

– Пока я работал в ГАИ, параллельно учился в Академии труда и социальных отношений, получил высшее юридическое образование.

На тот момент свободных офицерских мест в ГАИ не было, поэтому в отделе кадров мне посоветовали перейти работать в другое подразделение полиции. Тогда как раз набирали новый взвод в миграционную полицию области, и рапортом я перевелся служить туда, уже в звании младшего лейтенанта.

4,5 года проработал там – в составе взвода по выявлению нелегальных мигрантов выезжали в рейды по стройкам, задерживали тех, кто незаконно трудился по гостевой визе, выдворяли их из страны. В миграционной службе вырос в звании до старшего лейтенанта, а потом меня перевели в участковые инспекторы полиции.

О работе сельского участкового

– Три года мне пришлось поработать помощником участкового инспектора в Зеленовском районе: сначала – в селах Большой Чаган и Кушум, потом – в Янайкино.

В это время я уже был женат. С женой воспитывали двоих сыновей. Из Уральска в район переезжали по-военному: надо – значит надо. Сейчас могу сказать, что в селе работать участковому намного легче – люди там добрее, спокойнее. Массовых драк, разбоя, грабежей на улицах там не было.

Конечно, было много безработных, отсюда – кражи. Воровали в основном скот – угоняли с вольного выпаса, из степи, вывозили в Уральск – живьем или мясом.

Раскрывать такие преступления помогали коллеги из Дорожной полиции, они дежурили на трассе Уральск-Атырау, задерживали и досматривали подозрительные автомашины, которые ехали в город ночью или рано утром. Часто во время досмотра обнаруживали туши домашнего скота, на который не было документов.

О раскрытии преступления, как в кино

– В первый же день моей службы в селе Янайкино у ребенка украли велосипед. Мальчик приехал в сельский магазин по просьбе бабушки, купил, что нужно. Вышел, а велосипеда нет. В поисках каких-то зацепок я обошел все соседские дома, опрашивал людей, кто что видел. В домике напротив магазина жила бабушка, очень старенькая. На улицу не выходила, целый день сидела около окошка. Еле живая. Говорила очень тихо, невнятно. Сказала, что видела, кто увел велосипед. Описала мне человека. Два часа сидели, пока составили с ней фоторобот вора. А вот как его найти?

Местные жители рассказывали, что у них до меня работал участковым дядя Сережа Золотов – очень грамотный, отличный полицейский, почти как киношный персонаж про советскую милицию Анискин. Всех людей он знал в Янайкино в лицо, каждому мог дать характеристику.

Я сразу пошел к нему. И дядя Сережа подсказал мне, кто украл велосипед, как только посмотрел на мой фоторобот.

Он оказался прав. Велосипед я нашел в тот же вечер. У того мужчины, которого назвал Золотов. Все получилось, как в кино.

О буднях участкового

– С 2012 года я работаю участковым в Уральске. Наш участковый пункт полиции №17 обслуживает 4 и 6 микрорайоны Уральска. Численность населения большая – около 29 тысяч человек.

Тесно сотрудничаем с КСК, знаем все проблемные семьи наперечет. Теперь я сам уже стал как тот милиционер Анискин из советского кино – всех своих "героев" знаю в лицо.

Еще 7-10 лет назад работать было сложнее, среди молодежи были стычки, поножовщина, было несколько убийств на почве ревности. Последние 5 лет на участке стало спокойнее. Квартирных краж нет. Если и воруют что-то, то, в основном, продукты в супермаркетах. Там мы проводим рейды, призывает сотрудников торговых сетей быть бдительнее, просматривать видеозаписи с камер по завершению рабочей смены.

Но есть "кадры", которые не дают участковым скучать. Это в основном алкоголики, у которых нет ни жен, ни детей. С такими сыновьями приходится "нянчиться" стареньким мамам. Эти бабушки периодически обращаются к нам за помощью: сын пьет, устраивает скандалы. По факту обращений стараюсь действовать жестко - обязательно провожу с дебоширом беседу. Мораль не читаю, даю понять, что закон стоит на защите пожилых людей. У меня самого есть старенькая мама, поэтому я не терплю, когда молодые обижают стариков. Нарушителя покоя сразу оформляю на принудительное лечение в спецЛПУ или на 15 суток – под арест, если он допустил грубость в отношении матери.

На участке у меня есть несколько мужчин, которые после такой встряски встали на путь исправления и прекратили пить. Их мамы при встрече благодарят меня. Когда я вижу радость в их глазах, на душе светлеет.

О своей семье и о нравах в современных семьях

– Мы с супругой прожили вместе больше 20 лет. Старший сын Александр закончил вуз, работает менеджером по продажам в одном из автосалонов Уральска, младший, Владимир, еще учится в школе.

Моя жена - юрист по профессии, поэтому все разногласия мы стараемся с ней решать в правовом поле. Шучу, конечно. Но ссориться и ругаться у нас в семье не принято.

Я своих сыновей с детства приучал к тому, что мужчина должен защищать женщин и девочек. Видел, что они гордятся, что их папа носит форму. Поэтому воспитывал их на своем примере – полицейский стоит на защите интересов слабых.

Я сам лично не люблю вызовы, когда приходится разбираться в семейно-бытовых конфликтах. Приходишь в семью, а там слабая женщина просит защитить ее от избиений со стороны мужа. А он невинно объясняет, что выпил лишнего, не рассчитал силы, ударил, а она упала.

Смотришь на таких мужиков, и все внутри закипает: как можно вымещать злость на матери своих детей? Кто-то подумает, что жен бьют только безработные и неудачники. Но это неверно. Есть богатые и успешные, которые тоже позволяют себе распускать руки. Только хлюпики ругаются и дерутся с женщинами из-за того, что в семьях не хватает денег на оплату кредитов, на содержание детей. А мажоры начинают разборки на почве ревности - или сам загулял, или жена поздно с работы вернулась.

Сейчас семейно-бытовые отношения находятся на особом контроле. Всех семейных тиранов в районе мы знаем поквартирно. Ели раньше спустя сутки после драки жена могла забрать свое заявление из полиции и простить мужа, то теперь примирение сторон исключено. Избил супругу - садись на 15 суток.

И ужесточение наказания уже дает свои результаты. Насилия в семьях стало меньше. Женщины не терпят, чтобы их систематически избивали, во время скандалов звонят в полицию, и мы сразу оформляем дебоширов за решетку. Это резко их отрезвляет, во второй раз руку на жену они не поднимают.

О борьбе с наркоманией

– Я в армии служил на таджико-афганской границе, участвовал в операциях по пресечению каналов наркотрафика героина. Для меня наркотики – это одно из самых страшных зол в современном мире, не терплю эту отраву.

Среди молодежи сейчас популярность набирают синтетические наркотики. Их продают через telegram-каналы, эти электронные адреса периодически появляются на стенах гаражей и домов. В зоне риска находятся дети 15-17 лет - и девочки, и парни. Есть наркоманы и среди молодежи – им в среднем по 22-25 лет.

Родителям обязательно нужно следить и контролировать, где бывают подростки, с кем встречаются, как себя ведут, чтобы не допустить беду в свою семью. Мы стараемся оперативно отслеживать ситуацию вместе с председателями КСК – дворники закрашивают, "забеливают" адреса каналов сбыта "синтетики", чтобы информация не распространялась среди молодежи.

Вместе с инспекторами ювенальной полиции мы проводим профилактические беседы с учениками 4-х школ, которые расположены у нас на участке.

У нас есть в микрорайонах ребята, которые состоят на учете в областном наркодиспансере. Я стараюсь не выпускать их из зоны своего внимания: иду мимо дома кого-то из них, обязательно загляну в гости, узнаю у родителей: как обстановка, все ли в порядке. И это уже профилактика правонарушений: наркозависимый мотает на ус, что полиция им интересуется, значит, нарушать закон не следует.

О профессии и стремлении сохранить в себе человека

– У участкового нет понятия – обед и ужин по расписанию или спокойный сон. Мы на связи с населением все 24 часа в сутки. Есть вызов в оперативную службу полиции "102" по нашему участку – мы оперативно реагируем, выезжаем на место в любое время. Ни один тревожный звонок не остается без нашего внимания: будь то ребенок не вернулся вовремя после уроков второй смены, бездомный мужчина уснул возле подъезда зимой или из соседней квартиры неприятно пахнет, но там подозрительная тишина уже несколько дней. Пока мы не найдем ребенка, не передадим бездомного в ночлежку и не вскроем квартиру, чтобы убедиться, что там просто сгорел холодильник, а хозяин в командировке, наша смена не заканчивается.

Иногда мой рабочий день может завершиться только ближе к 12 часам ночи, иногда – позже.

Что самое главное в моей работе?

- Я считаю, что важно - сохранить в себе человека.

Когда вокруг тебя много негатива, ты сам переполняешься им. Нужно уметь себя контролировать, не показывать своих эмоций. Мне часто приходится беседовать с людьми, убеждать не делать плохих поступков, иногда прибегать к жестким мерам в рамках закона. Но я никогда не позволяю себе раздражительность и злость, знаю - каждый человек достоин к себе человеческого отношения.