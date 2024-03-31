Главы регионов должны осознавать свою вину – политолог о паводках в Казахстане

Политолог Ильяс Бактыгалиев высказал свое мнение касательно паводковой обстановки в стране. Он считает, что главы регионов должны осознавать свою вину, а не перекладывать ответственность на нижестоящие чины, сообщает Zakon.kz.

По его мнению, то, что проблема повторяется почти каждый год – показатель проблем на всех уровнях.

"Из года в год к весеннему сезону власти у нас оказываются не готовы к таянию снега и льда. В этом раз ситуация приобрела совсем неприятный размах, когда паводки привели к локальному введению режима ЧС и срочной эвакуации жителей пострадавших регионов. На самом деле, это яркий маркер серьезных структурных проблем госуправления на всех уровнях, которые необходимо решать". Ильяс Бактыгалиев

Важный вопрос, по его мнению – как будут справляться высокопоставленные чиновники при других сложных ЧП?

"Если к самому банальному и прогнозируемому сезонному событию наши власти оказываются не готовы который год подряд, то что же будет со страной в случае реальных критических и непредвиденных обстоятельств?" – задается вопросом политолог.

Бактыгалиев отметил, что обнадеживает справедливая оценка от главы государства: строгий выговор от президента уже получил вице-премьер Роман Скляр, министр водных ресурсов и ирригации Нуржигитов и акимы восьми регионов.

По словам эксперта, хотя бы такой "пинок" должен заставить оперативнее решать последствия бедствий и не допускать подобное впредь.

"Показательно и то, что сам президент, как глава всей государственной системы, извинился перед гражданами от себя лично, все-таки в отношении госуправления должен работать принцип коллективной ответственности каждого чиновника в стране. Глава государства пообещал, что все пострадавшие получат помощь от государства". Ильяс Бактыгалиев

Также он отметил, что акимы областей не должны перекладывать ответственность, а признавать свою вину.

"Важно, чтобы и региональные главы также осознавали свою вину, а не перекладывали ответственность на нижестоящие чины, как уже попытались сделать некоторое акимы", – заключил политолог.

30 марта по итогам оперативного совещания под председательством президента премьер Бектенов пообещал, что пострадавшим от стихии весь ущерб будет возмещен. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принес свои извинения пострадавшим во время паводков.

По итогам Республиканского штаба стало известно, что из зон ЧС всего эвакуировали 11 306 человек; в пунктах сбора находятся 5456 человек; восстанавливаются 40 размывов автодорог, мост и 39 дорожных полотен. На восстановительные работы и строительство жилищ, разрушенных вследствие ЧС, будут выделены средства из резервов правительства РК и местных исполнительных органов. На заседании премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что необходимо начать оценку нанесенного стихией ущерба уже сейчас.

Директор Центра аналитических исследований "Евразийский мониторинг" Алибек Тажибаев также отметил, что безопасность граждан должна быть приоритетом.



Почему паводковая обстановка в Казахстане ухудшилась, рассказал эксперт.