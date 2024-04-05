Минтруда: Более 58 тыс. казахстанских семей перестали быть бедными

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 5 апреля 2024 года, рассказали о мерах государственной поддержки, которые помогли гражданам выйти из состояния бедности, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в 2023 году адресную социальную помощь (АСП) получили 114,1 тыс. семей (598,4 тыс. человек) на общую сумму 59,4 млрд тенге, за три месяца текущего года – 58,8 тыс. семей (312 тыс. человек) на 7,8 млрд тенге.

"58 445 семей, получавших АСП в 2023 году и в первом квартале 2024 года, вышли из состояния бедности благодаря мерам государственной поддержки", – говорится в сообщении.

В региональном разрезе наибольшее количество получателей АСП по итогам прошлого года отмечается в:

Туркестанской области – 27 тыс. семей (23,7%),

Шымкенте – 12,7 тыс. семей (11,2%),

Алматинской области – 9,5 тыс. семей (8,3%),

Кызылординской области – 9,4 тыс. семей (8,2%).

В числе регионов, имеющих наименьшее количество получателей АСП:

Улытауская область – 538 семей (0,5%),

Атырауская область – 1,1 тыс. семей (0,9%),

Северо-Казахстанская область – 1,6 тыс. семей (1,4%).

В структуре получателей АСП подавляющее большинство приходится на долю детей – 65,4%, или 391,2 тыс. человек, а также на:

работающих граждан – 15,1%, или 90,6 тыс. человек;

лиц, ухаживающих за детьми, пожилыми людьми и лицами с инвалидностью – 12,4%, или 74,2 тыс. человек;

оставшиеся 7,1% приходятся на другие категории граждан.

"Основная цель АСП – выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи", – напомнили в Минтруда.

АСП предусматривает:

ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает 70% от размера регионального прожиточного минимума;

предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП на каждого ребенка;

содействие занятости путем трудоустройства, направление на обучение, предоставление грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела и другое.

К примеру, многодетная семья из Актюбинской области в рамках мер государственной поддержки в сентябре 2023 года получила безвозмездный грант в размере 400 МРП, или 1 млн 380 тыс. тенге, и открыла мини-пекарню.

"Моя семья, в которой шестеро детей, а также я и супруг, работающий в АО "Казпочта", являлась получателем АСП в 2018-2019, а также в 2022-2023 годах. Получив безвозмездный грант в 2023 году, я зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. Кроме того, благодаря открытию собственного дела я предоставила постоянные рабочие места двум безработным", – рассказала жительница Шалкара Актюбинской области Жанаргул Нагиметова.

Кристина Рогожникова из Костанайской области также открыла свое дело после получения безвозмездного гранта. Она с семьей получала АСП с 2021 по 2023 год.

"Я давно присматривалась к сфере ногтевого сервиса, видела себя именно в этом направлении. В карьерном центре меня проконсультировали, после чего я прошла обучение по программе "Бастау бизнес". Далее я получила грант в размере 1 млн 380 тенге и запустила работу своего кабинета", – поделилась успехами женщина.

По состоянию на 1 марта 2024 года адресная социальная помощь (АСП) назначена 312 тыс. человек из 58,8 тыс. семей. Такие данные ранее предоставили в МТСЗН РК.