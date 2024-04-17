МВД о сообщениях от лжеакимов и министров: члены правительства тоже их получают

Заместитель министра внутренних дел Казахстана Игорь Лепеха в кулуарах Мажилиса 17 апреля 2024 года высказался о мошенниках, которые отправляют сообщения казахстанцам от имени акимов и министров, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, это новый вид мошенничества, поэтому призвал всех граждан перепроверять информацию через надежные источники.

"Я вам больше скажу, даже некоторым членам правительства приходят такие сообщения. Я прошу всех быть бдительными, не забывать, что мошенников у нас много, что они совершенствуют свои методы. Поэтому всегда перепроверяйте, прежде чем импульсивно реагировать на те предложения, которые вам дают, о перечислениях денег, как правило. Надо сначала подумать, взвесить, перепроверить информацию через надежные источники", – сказал Игорь Лепеха.

Ранее казахстанцы начали получать необычные сообщения с различных номеров, зарегистрированных в России. Авторы в рассылках представлялись полномочным представителем президента Казахстана в России.

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11 апреля 2024 года стало известно, что в Казнете рассылают фейковые сообщения Олжаса Бектенова. С подобным столкнулся и аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды. 12 апреля мошенники добрались до акима Алматинской области, а 16 апреля – до министра культуры и информации Аиды Балаевой.