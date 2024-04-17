Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

МВД о сообщениях от лжеакимов и министров: члены правительства тоже их получают

В МВД высказались о мошенниках, рассылающих сообщения от имени акимов и министров, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 13:17 Фото: freepik
Заместитель министра внутренних дел Казахстана Игорь Лепеха в кулуарах Мажилиса 17 апреля 2024 года высказался о мошенниках, которые отправляют сообщения казахстанцам от имени акимов и министров, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, это новый вид мошенничества, поэтому призвал всех граждан перепроверять информацию через надежные источники.

"Я вам больше скажу, даже некоторым членам правительства приходят такие сообщения. Я прошу всех быть бдительными, не забывать, что мошенников у нас много, что они совершенствуют свои методы. Поэтому всегда перепроверяйте, прежде чем импульсивно реагировать на те предложения, которые вам дают, о перечислениях денег, как правило. Надо сначала подумать, взвесить, перепроверить информацию через надежные источники", – сказал Игорь Лепеха.

Ранее казахстанцы начали получать необычные сообщения с различных номеров, зарегистрированных в России. Авторы в рассылках представлялись полномочным представителем президента Казахстана в России.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 13:17
Казахстанка вывела на чистую воду интернет-мошенников
, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 13:17

11 апреля 2024 года стало известно, что в Казнете рассылают фейковые сообщения Олжаса Бектенова. С подобным столкнулся и аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды. 12 апреля мошенники добрались до акима Алматинской области, а 16 апреля – до министра культуры и информации Аиды Балаевой.

Читайте также

МВД, Казахстан, Игорь Лепеха
В Казахстане хотят увеличить число женщин-полицейских
Могут ли КУИС передать Минюсту – ответ Ескараева
Ескараев о передаче КУИС в Минюст: Это преждевременно
суд, Астана, Бишимбаев
Сбил ребенка и избежал наказания: в МВД проверили слова матери Нукеновой о Бишимбаеве
Тамила Языкова
МВД РК Лепеха Игорь Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
Правила постановки на учет автомобилей и выдачи водительских прав изменили в Казахстане
Правила регистрации автомобилей и выдачи водительских прав изменили в Казахстане
Казахстанка вывела на чистую воду интернет-мошенников
Казахстанка вывела на чистую воду интернет-мошенников
Критический подъем воды на реке Ишим: жителей Тюменской области экстренно эвакуируют
Приграничный Казахстану город экстренно эвакуируют из-за разлива Ишима
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: