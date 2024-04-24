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Оказывал ли Бишимбаев давление на Байжанова, выяснили в прокуратуре Астаны

Бишимбаев, Нукенова, суд , фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 17:53 Фото: Zakon.kz
В суде по уголовным делам Астаны во время очередного процесса по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева выяснилось, оказывал ли он давление на своего двоюродного брата Бакытжана Байжанова, сообщает Zakon.kz.

Судья Айжан Кульбаева сообщила, так как подсудимый Байжанов во время судебного следствия заявил о давлении на него со стороны Бишимбаева, судом было вынесено постановление о проверке его доводов.

"Он говорил, что на него Бишимбаев оказывает давление, склоняет к тому, чтобы он давал показания в его пользу. Судом было вынесено постановление о проверке доводов Байжанова. В связи с этим поступил ответ от прокуратуры города Астаны, где указано, что доводы Байжанова не нашли своего подтверждения", – заявила судья.

24 апреля стала известна дата судебных прений по делу Бишимбаева и Байжанова.

9 ноября 2023 года экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.

8 января 2024 года сообщалось, что расследование по делу Бишимбаева завершено. Позднее в МВД рассказали, что Куандыку Бишимбаеву, которого подозревают в смерти жены Салтанат Нукеновой, помимо "Убийства, совершенного с особой жестокостью", вменяют еще и "Истязание".

27 марта началось главное судебное разбирательство по данному уголовному делу. 

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