Обвинение прокуратуры в отношении Байжанова, большая вода в Атырауской области – итоги дня

Прокуратура попросила принять новую формулировку обвинения в отношении второго подсудимого по делу Куандыка Бишимбаева Бахытжана Байжанова. Большая вода идет в Атыраускую область. Главное за 29 апреля 2024 года – в обзоре Zakon.kz.

Переговоры между Арменией и Азербайджаном в Алматы

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении должны встретиться в Алматы для продолжения переговоров по мирному договору. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил государственному секретарю США Энтони Блинкену 28 апреля во время телефонного разговора.

Эту информацию также подтвердил официальный представитель внешнеполитического ведомства Казахстана Айбек Смадияров.

Угроза наводнения в Атырауской области

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел оперативное совещание по паводковой ситуации на западе страны, где продолжительное время ведется усиленная работа по защите региона от большой воды. Глава правительства поставил перед руководством Атырауской области задачу по максимальной защите города и населенных пунктов от приближающихся паводковых вод.

"Сейчас большая вода идет в Атыраускую область, пик ожидается в ближайшие дни. Нужно мобилизовать все силы, использовать опыт Западно-Казахстанской области по привлечению дополнительных сил из других регионов", – подчеркнул Олжас Бектенов.

40 млрд тенге незаконных активов вернули государству

По информации пресс-службы правительства, в доход Казахстана дополнительно возвращены незаконные активы в 40 млрд тенге. Среди них более 38 млрд составляют денежные средства, а также бизнес-центр в Астане стоимостью 2 млрд тенге. Возвращенные средства будут направлены на социальные цели, в том числе на устранение последствий паводков

Новые нормы строительства объектов

По каждому объекту строительства необходимо:

размещать в доступном для обозрения месте информацию о строящемся (реконструируемом) объекте;

иметь журнал производства работ по форме согласно приложению "В" к настоящим строительным нормам;

иметь журналы по отдельным видам работ;

оформлять подрядчиком исполнительную документацию, предусмотренную нормативным техническим документом в сфере архитектуры, градостроительства и строительства на отдельные виды работ;

размещать информацию в электронном формате в единой информационной системе строительства (E-Qurylys).

Подробнее об изменениях читайте по ссылке.

Обвинение в отношении Байжанова

29 апреля 2024 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны должны были начаться судебные прения по делу Куандыка Бишимбаева, но прокурор попросил принять новую формулировку обвинения в отношении второго подсудимого Бахытжана Байжанова.

"Сторона обвинения отказывается от обвинения в отношении Байжанова по статье 434 УК РК, то есть за недонесение о преступлении. Продолжить рассмотрение уголовного дела в отношении Байжанова по обвинению его в совершении преступления, предусмотренного статьей 432 УК РК – заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления", – сообщил прокурор.

Охранника морга в Алматы подозревают в некрофилии

В Алматы в рамках расследования уголовного дела по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения" задержали охранника морга. Подозреваемого вычислили благодаря сотрудникам ломбарда, куда он пришел закладывать свой телефон. Оценщица попросила его открыть галерею, чтобы убедиться в том, что аппарат принадлежит ему, и обнаружила непристойные видео.

Суицид брата и сестры на севере Казахстана

В селе Имантау на севере Казахстана нашли мертвыми сестру и брата. Информация о трагедии появилась в социальных сетях. В настоящее время проводятся следственные действия.

Новые правила выплат компенсаций жертвам политических репрессий

Министерство труда и социальной защиты подготовило изменения в Правила выплаты денежных компенсаций жертвам массовых политических репрессий. Правила дополнены перечнем основных требований к оказанию государственной услуги, включающим характеристики процесса, форму, содержание и результат оказания.

После обращении заявителя за назначением денежной компенсации в отделение государственной корпорации специалист отделения госкорпорации осуществляет проверку на наличие у заявителя факта назначения или подачи заявления на назначение выплаты. Подробнее в материале по ссылке.

Спорт

Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина поделилась эмоциями после победы в третьем круге "Мастерса" в Мадриде над Маяр Шериф (Египет, №72 WTA) со счетом 6:1, 6:4. Рыбакина отметила, что играть против Маяр Шериф всегда тяжело.

ФК "Кайрат" объявил об уходе Кирилла Кекера с поста главного тренера основной команды. В ведомстве отмечают, что экс-тренер сборной продолжит работать в системе ФК "Кайрат".

Алексей Луценко возглавит "Астану" на "Джиро д’Италия – 2024". Лидеру казахстанского велоспорта будут помогать еще семь представителей "Астаны".