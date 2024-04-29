В Алматы ограничили проезд по улице Западный Желтоксан

С 24 апреля по 31 мая в Алматы частично ограничено движение для автотранспорта по улице Западный Желтоксан от улицы М. Ганди до улицы Тимирязева, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в акимате мегаполиса, временные ограничения связаны с необходимостью замены магистрального трубопровода и среднего ремонта дорожного полотна.

На время ремонтных работ трубопровода ежедневно с 07:00 до 22:00 движение для транспорта по улице Западный Желтоксан будет односторонним в северном направлении. С 22:00 до 07:00 ежедневно и в выходные дни движение будет перекрыто в обе стороны.

Проезд с улицы Ганди в южном направлении с выездом на проспект аль-Фараби будет организован по улице Козыбаева.

Параллельно со 2 мая Управлением городской мобильности начнутся работы по среднему ремонту улицы Западный Желтоксан от проспекта аль-Фараби до улицы Тимирязева.

"В начале будет производиться ремонт тротуаров и арычной сети, частичная замена поврежденных бордюров, затем фрезеровка асфальтного покрытия. После укладки трубопровода и нижнего слоя асфальтного покрытия будет произведена укладка асфальтобетона с применением полимера на всю ширину дороги", – сообщили в акимате.

Полностью движение будет восстановлено к 1 июня.





"Стоит отметить, что проходящий под названным участком трубопровод, рассчитанный по нормативам на 25 лет службы, эксплуатируется уже более 32 лет – с 1992 года. Мониторинг показал, что за последние пять лет здесь зарегистрировано 17 повреждений", – пояснили в администрации города.