Штрафы на 48 млн тенге наложены организациям страны за нарушение требований безопасности

Штрафы на 48 млн тенге за нарушение требований безопасности наложены органами внутренних дел в рамках проверки объектов массового скопления людей, сообщает Zakon.kz.

По сведениям пресс-службы МВД РК, на сегодняшний день в региональные перечни включены более 17 тыс. объектов массового скопления людей, отнесенных к категории уязвимых от террористических атак. С начала года проверено 1804 объекта. В их числе:

торгово-развлекательные центры;

крупные места торговли;

объекты общественного питания;

организации образования;

культовые сооружения.

Выявлено 581 нарушение установленных законодательством требований безопасности. Руководителям и собственникам объектов, на которых нарушения выявлены впервые, выданы предписания об устранении недостатков с установлением сроков. Вместе с тем в отношении злостных нарушителей составлено 180 административных материалов по статье 149 КоАП за невыполнение требований по обеспечению антитеррористической защиты вверенного объекта. Наложено штрафов на 48 млн тенге.

"Министерство внутренних дел призывает руководителей и собственников объектов не игнорировать предъявляемые законом требования безопасности, ведь от их четкого и качественного соблюдения зависит безопасность граждан", – говорится в сообщении.

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