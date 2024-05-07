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Аким Шахаров: актюбинцы, пострадавшие от паводков, пожаловались на банки

Аким Шахаров: актюбинцы, пострадавшие от паводков, пожаловались на банки , фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 20:45 Фото: gov.kz
Аким Актюбинской области Асхат Шахаров 7 мая встретился с банкирами для разъяснения ситуации с отсрочкой по кредитам, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе областного акимата, по поручению главы государства пострадавшим от паводков Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка совместно с банками и микрофинансовыми организациями с 1 апреля предоставляется отсрочка платежей по кредитам на три месяца. Такая же отсрочка предоставляется и предпринимателям, у которых из-за паводка нарушилась хозяйственная деятельность.

Однако актюбинцы, проживающие сейчас во временных пунктах эвакуации, жалуются, что в банках им отказывают в отсрочке либо выдвигают невыгодные условия по дальнейшим платежам.

"Люди с такими жалобами обращаются к членам общественного штаба. К примеру, "Береке банк" дает отсрочку на два месяца, но с условием возврата платежа в двойном размере в следующие месяцы. Получается, человек должен будет гасить в месяц сразу двойную оплату. Так не должно быть. Отсрочка по возврату кредита дается лицам, пострадавшим от паводка, с целью поддержать их в трудный период", – сказал аким области, обращаясь к банкирам.

Также подчеркивается, что на период отсрочки банки и МФО не начисляют штрафы и пени за просрочку платежей.

"Списки пострадавших составляют акиматы города Актобе и районов. Их потом передают в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка. По области направлены списки пострадавших в количестве 5900 физических и около 200 юридических лиц. На сегодня агентством сформирован список пострадавших регионов, который был направлен всем банкам второго уровня. С учетом этого было рекомендовано принимать заявления от пострадавших, которые самостоятельно обратились к кредиторам", – подчеркнули в акимате.

Ранее сообщалось, что министр финансов Казахстана Мади Такиев рассказал на телемарафоне "Біз біргеміз" о плане "Б" по восстановлению бизнеса после паводков. Подробнее можно прочитать тут

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Банки Шахаров Асхат Актюбинская область акимат Паводки-2024 2024 год
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