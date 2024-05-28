Частное постановление адвокату Бишимбаева: Газымжанов просит признать его незаконным

В Астане 28 мая рассматривается частное постановление в отношении адвоката Ерлана Газымжанова, которое вынесла судья Айжан Кульбаева из-за неоднократного проявления неуважения к суду, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Судебное заседание проходит в онлайн-режиме. Судья Элеонора Онгарсынова обратилась к участникам, в том числе и к адвокату Ерлану Газымжанову.

"Если даже заседание проходит в онлайн-режиме, то все участники процесса должны чувствовать и считать, что они находятся в зале судебного заседания. Поэтому, все участники, выберите место. Это касается тех участников, которые туда-сюда ходят. Это мешает сориентироваться. (...) Онлайн-участие равно участию в зале судебного заседания. Поэтому, адвокат Газымжанов, вы заранее были извещены, что сегодня будете участвовать в судебном заседании, а вы сидите в автомашине. В будущем чтобы такого не было", – озвучила судья.

Ерлан Газымжанов сообщил, что сегодня последний день подачи апелляции, поэтому был вынужден в СИЗО прийти к своему подзащитному и не успел еще добраться до офиса.

"Принимается, но чтобы больше такого не было", – сказала Элеонора Онгарсынова.

Газымжанов также озвучил, что 15 апреля в ходе судебного разбирательства в отношении Бишимбаева судом было вынесено частное постановление в его адрес – о допущении грубого нарушения требования законодательства РК, принципов оказания юридической помощи и кодекса этики адвокатов при исполнении профессиональных обязанностей.

"Данные доводы не соответствуют действительности. 15 апреля суд предоставил мне право после моего ходатайства задавать вопросы подсудимому Байжанову и перекрестные вопросы Бишимбаеву. В это время защитник Байжанова Ынтыкбаев и представитель потерпевшего Вранчев, без разрешения суда, начали высказывать свое мнение и вставать с места. При этом суд никак не реагировал, что другие участники процесса меня перебивают", – рассказал адвокат.

По его мнению, это обвинительный уклон и односторонность в рассмотрении дела.

"Возражения я высказывал в корректной форме, и за реализацию этого права я не могу быть привлечен к какой-либо ответственности. Ко всему, не было необходимости сразу в ходе судебного заседания выносить мне частное постановление. Еще один довод привела судья, что я намерено в присутствии присяжных заседателей заявил об отводе (судьи. – Прим. автора)", – добавил Газымжанов.

Он отметил, что обсуждение отвода было на другой стадии, когда пришел другой судья и разрешил отвод, а он высказал свои доводы. Это было не в присутствии присяжных.

"Я заявил просто о намерение заявить отвод. Соответственно, после этого суд должен был удалить присяжных заседателей, что он и сделал. Как иначе бы суд об этом догадался? У нас нормативное постановление не запрещает заявить об отводе судьи. Поэтому я считаю, что в данном случае позиция суда ошибочная и это частное постановление суда в отношении меня вынесено было незаконно", – сказал адвокат.

Также он считает, что данное постановление – давление на сторону защиты и его надо отменить.

"Мы и так находимся под давлением общественности, СМИ, в отношении нас поступают угрозы, тут еще суд нам угрожает, выносит частное постановление. В таких условиях невозможно обеспечить справедливое правосудие", – резюмировал Ерлан Газымжанов.

Прокурор Думан Кайратулы считает иначе. По его словам, ознакомившись с доводами частной жалобы, он считает ее необоснованной. Оснований для отмены частного постановления не имеется.

"Я полностью поддерживаю позицию первой инстанции. Поскольку данное уголовное дело транслировалось онлайн, мы были очевидцами того, как Газымжанов вступал в пререкания с участниками процесса. Также допускал формулировки, которые ставили под сомнения компетенцию участников. Отмечу, что процесс шел чуть больше месяца, но тем не менее адвокат Газымжанов искажает фамилию гособвинителя, как Айтуганова, вместо Аймаганова. Это также можно расценивать как неуважение к участникам процесса", – заявил прокурор.

Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.

28 мая полиция возбудила уголовное дело по заявлению об угрозах адвокату Ерлану Газымжанову.

11 апреля 2024 года на девятом судебном заседании по уголовному делу в отношении экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве жены, адвокат Ерлан Газымжанов потребовал отвода судьи Айжан Кульбаевой.

15 апреля судья Айжан Кульбаева вынесла частное постановление одному из его защитников Ерлану Газымжанову из-за неоднократного проявления неуважения к суду.

3 мая 2024 года во время судебных прений по делу Куандыка Бишимбаева адвокат стороны защиты Ерлан Газымжанов получил несколько замечаний от судьи.

13 мая в Астане судья Айжан Кульбаева озвучила приговор Куандыку Бишимбаеву, обвиняемому в убийстве с особой жестокостью супруги Салтанат Нукеновой.

27 мая апелляционные жалобы на приговор суда первой инстанции по делу Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова поступили в столичный городской суд.