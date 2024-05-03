Выступление защитника Бишимбаева возмутило судью Кульбаеву

3 мая 2024 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны продолжились судебные прения по делу Куандыка Бишимбаева. Адвокат стороны защиты Ерлан Газымжанов выступил в суде, но получил несколько замечаний от судьи, cообщает корреспондент Zakon.kz.

В своем выступлении адвокат отметил, что Куандыку Бишимбаеву предъявляется обвинение по двум статьям – истязание в отношении материально зависимого лица и убийство с особой жестокостью. После добавил, что по обвинительному акту предъявляется всего три случая нанесения побоев, что, считает адвокат, не является систематическим нанесением побоев и истязанием.

"Если вы откроете статью Уголовного кодекса, там написано, что такое истязание. Истязание – это систематическое нанесение побоев. Но три случая в год совместной жизни, это что, систематическое нанесение побоев? Они гуляли, отдыхали, ездили куда хотели, ели что хотели, носили дорогие украшения и одежду. Три раза у них был конфликт, и это систематическое истязание, систематическое нанесение побоев? Давайте каждого мужа… влазить в любую семью и за три конфликта в год давать от 4 до 7 лет", – озвучил Ерлан Газымжанов.

Но получил замечание от судьи Айжан Кульбаевой. Она заявила: если в зале еще раз прозвучат такие высказывания, то суд будет вынужден отреагировать на них соответствующим образом.

"Если вы будете вести себя таким образом, суд будет вынужден отреагировать. И это не угроза, вы нарушаете сейчас уголовно-процессуальное законодательство", – сказала судья Кульбаева.

Адвокат продолжил свое выступление, заявив, что у Куандыка Бишимбаева не было выгоды убивать Салтанат Нукенову. По его словам, в обвинительном акте также нет ответа на этот вопрос.

Прокомментировал он и версию стороны обвинения, что в день убийства именно сотрудники службы охраны президента (СОП) помешали подсудимым вывезти погибшую из ресторана Bau.

"По мнению потерпевшей стороны, из-за СОПовцев Бишимбаев начинает создавать себе алиби. Чем они объясняют: путем организации встречи с Насырбековой, чтобы она в суде якобы показала, что во время встречи с ней Бишимбаев был адекватным. Потом путем вот этой переписки с Юлией Супер, которая была в 19.30, чтобы показать, что он даже не знал, что Нукенова умирает. Ну что это за алиби такое, когда ты себе обеспечиваешь срок 12 лет лишения свободы?" – добавил Газымжанов.

Однако эти слова вновь вызвали возмущение у судьи Айжан Кульбаевой. Она попросила адвоката пройти на свое место.

"Защитник, первая часть судебных прений состоит из речей участников процесса по поводу доказанности, либо недоказанности предъявленного обвинения. Так, судом только что три раза было сделано вам замечание. Однако вы, несмотря на это, все равно повторяете свои доводы, которые недопустимы в присутствии присяжных заседателей. Раз вы не понимаете, еще раз разъясняю, в судебных прениях стороны не должны допускать неэтичные, нетактичные высказывания, которые вы до этого уже допустили. Если вам непонятно, что такое неэтичное высказывание, разъясняю, что это непорядочные, не соответствующие правилам поведения и морали. Вот ваша фраза, которая до этого была сказана, она не соответствует никаким нормам ни морали, ни поведения", – подчеркнула судья Айжан Кульбаева.

Ранее суд объявил об окончании судебного следствия и переходе к прениям сторон. Прокурор Айжан Аймаганова озвучила позицию обвинения. Позже брат Салтанат Нукеновой – Айтбек Амангельды – обратился к присяжным и попросил справедливости. Также адвокат стороны потерпевших Жанна Уразбахова выступила в суде и заявила, что вина Бишимбаева и Байжанова в совершенном преступлении полностью доказана представленными стороной обвинения доказательствами. Такого же мнения придерживается адвокат Дамир Ишмаметов.

После выступила защитник Куандыка Бишимбаева – Лейла Рамазанова.