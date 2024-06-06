Багдат Мусин убеждает друзей из США посетить Казахстан

Экс-министр цифрового развития Казахстана Багдат Мусин еще в мае 2024 года уехал в США. По сей день бывший чиновник находится там и подробно рассказывает подписчикам о полученных впечатлениях, сообщает Zakon.kz.

К примеру, на днях Мусин встретился с другом, профессором Стэнфордского университета Ильей Стребулаевым.

Тот, в свою очередь, познакомил его со своим другом и коллегой, бывшим партнером MacKinsey Алексеем Денгом.

"Рад был душевной беседе с давним другом. В очередной раз уговариваю его посетить Казахстан, так как он обладает достаточно высокими знаниями о нашем регионе и стране. На встрече мы также обсудили развитие венчурного инвестирования и было отрадно видеть, что он верит в наш регион и считает его недооцененным". Багдат Мусин

Стребулаев считает, что следующие стартапы выйдут из Казахстана.

"Всегда интересно пообщаться с друзьями, еще и такого скейла, узнаешь много нового и делишься опытом. Мы всегда рады друг другу и поддерживаем связь". Багдат Мусин

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30 апреля 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев освободил Багдата Мусина от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. После экс-глава МЦРИАП написал прощальный пост, в котором рассказал, что лично подал в отставку.

6 мая кресло министра занял Жаслан Мадиев, который до этого назначения работал генеральным менеджером Binance Kazakhstan.