Багдат Мусин убеждает друзей из США посетить Казахстан
Фото: Instagram/bagdatmussin
Экс-министр цифрового развития Казахстана Багдат Мусин еще в мае 2024 года уехал в США. По сей день бывший чиновник находится там и подробно рассказывает подписчикам о полученных впечатлениях, сообщает Zakon.kz.
К примеру, на днях Мусин встретился с другом, профессором Стэнфордского университета Ильей Стребулаевым.
Тот, в свою очередь, познакомил его со своим другом и коллегой, бывшим партнером MacKinsey Алексеем Денгом.
"Рад был душевной беседе с давним другом. В очередной раз уговариваю его посетить Казахстан, так как он обладает достаточно высокими знаниями о нашем регионе и стране. На встрече мы также обсудили развитие венчурного инвестирования и было отрадно видеть, что он верит в наш регион и считает его недооцененным".Багдат Мусин
Стребулаев считает, что следующие стартапы выйдут из Казахстана.
"Всегда интересно пообщаться с друзьями, еще и такого скейла, узнаешь много нового и делишься опытом. Мы всегда рады друг другу и поддерживаем связь".Багдат Мусин
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Багдат Мусин уехал в США
30 апреля 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев освободил Багдата Мусина от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. После экс-глава МЦРИАП написал прощальный пост, в котором рассказал, что лично подал в отставку.
6 мая кресло министра занял Жаслан Мадиев, который до этого назначения работал генеральным менеджером Binance Kazakhstan.
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