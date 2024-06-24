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Отремонтируют ли за счет бюджета Астаны квартиры и фасад элитного ЖК, в котором произошел пожар

Отремонтируют ли за счет бюджета Астаны квартиры и фасад элитного ЖК, в котором произошел пожар, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 10:54 Фото: Telegram/astana_newss
Акимат Астаны выступил с заявлением касательно ЖК "Rixos Khan Shatyr Residences", где 22 июня 2024 года произошел сильный пожар, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что 23 июня аким Астаны Женис Касымбек опубликовал фотографии ЖК, а также сообщил, что формируется рабочая комиссия по ликвидации последствий пожара.

"Сейчас эксперты будут давать техническое заключение, после сразу приступим к восстановлению фасада и ремонту пострадавших квартир. Причина пожара выясняется ДЧС города", – заверил глава столицы.

Из сегодняшнего заявления акимата Астаны следует, что созданная комиссия занимается организационными вопросами.

"Ремонт пострадавших квартир и фасада не будет производиться за счет бюджета. Комиссия рассматривает технические вопросы, связанные с дальнейшей эксплуатацией здания. С учетом того, что в данном доме произошел пожар, – это ЧС, акиматом города оказывается помощь по организационным вопросам", – отметили в столичном акимате 24 июня.

Напомним, 22 июня 2024 года около 15:00 в элитной жилой многоэтажке Астаны начался сильный пожар. При пожаре эвакуировали восемь человек, из них один ребенок. Как рассказали позднее в МЧС, в результате пожара никто серьезно не пострадал. Пожар потушили ближе к 20:00.

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